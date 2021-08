Canicule. Des fortes chaleurs dans le Gard jusqu’à la fin de la semaine

Le Gard et six autres départements du Sud-est ont été placés en vigilance jaune pour un épisode de fortes chaleurs et de canicule par Météo-France. Jeudi devrait être la journée la plus chaude de cet épisode qui durera jusqu’à lundi.

Le soleil s’est installé sur l’Occitanie pour l’ensemble de la semaine. Les températures ne cessent de monter et Météo-France a placé le Gard et six départements du Sud-est en vigilance jaunes pour un épisode de fortes chaleurs et de canicule.

Météo-France explique ainsi que “de très fortes chaleurs vont concerner le sud-est du pays et la vallée du Rhône, à partir de mercredi et devraient perdurer jusqu’en fin de semaine. Les températures de la nuit ne descendront pas en dessous de 21 à 22° et les maximales avoisineront les 35 à 38°. On pourra atteindre ou dépasser localement les 40° dans l’intérieur de la Provence. Jeudi devrait être la journée la plus chaude de cet épisode.”

La préfecture du Gard précise que les températures resteront élevées en journée jusqu’au lundi 16 août. Elle en profite aussi pour donner quelques bons conseils pour faire face à cette période de chaleur.

– En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin ;

– Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite deux fois par jour. Accompagnez-les dans un endroit frais ;

– Pendant la journée : fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit. Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémas…) deux à trois heures par jour ;

– Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains ;

– Adultes et enfants : buvez beaucoup d’eau. Pour les personnes âgées : buvez 1.5 litre d’eau par jour et mangez normalement. Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (entre 11 heures et 21 heures) ;

– Si vous devez sortir, portez un chapeau et des vêtements légers. Limitez vos activités physiques.