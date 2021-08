Avec le beau temps, la qualité de l’air est mauvaise à Toulouse et en Haute-Garonne

La qualité de l’air s’est dégradée à Toulouse et en Occitanie ce mercredi 11 août. La faute au beau temps qui s’est installée sur la région.

L’institut chargé de surveiller la qualité de l’air Atmos indique que la qualité de l’air est mauvaise ce mercredi 11 août à Toulouse et en Haute-Garonne. La veille, la qualité de l’air était classifiée comme dégradée. L’organisme émet quelques recommandations à mettre en œuvre face à cette situation. Envisagez de réduire les activités intenses à l’extérieur si vous ressentez des symptômes comme des douleurs aux yeux, de la toux ou des maux de gorge. Concernant les balades et autres loisirs à l’extérieur, il est recommandé d’éviter les zones à fort trafic routier. Enfin, les personnes sensibles doivent se ménager.

La situation n’est pas vraiment meilleure dans le reste de l’Occitanie. Selon l’Atmos, “l’indice de la qualité de l’air devrait être mauvais sur le Gard, l’Hérault, la Haute-Garonne et les Pyrénées-Orientales et dégradé sur le reste de la région en raison des conditions météorologiques, à savoir le fort ensoleillement et les températures élevées favorables à la formation d’ozone. Ensuite, jeudi 12 août, les conditions météorologiques favoriseront la formation d’ozone et l’indice de la qualité de l’air devrait être dégradé à mauvais.”