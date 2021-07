Carole Delga sur un vélo lors du Tour de France en Occitanie 

Depuis jeudi, les coureurs du Tour de France arpentent les routes d’Occitanie. Un événement populaire auquel Carole Delga compte participer à partir d’aujourd’hui. Elle montera même sur un vélo mardi.

Le Tour de France est actuellement en Occitanie. Après le Gard et l’Aude, les coureurs sont aujourd’hui dans les Pyrénées-Orientales. Par la suite, ils vont passer par la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées la semaine prochaine. Carole Delga, présidente de la région Occitanie sera présente sur la la ligne de départ de la 15ème étape au départ de Céret. Elle participera aux deux autres étapes du 13 et 14 juillet.

La Région accompagne cette année encore les villes départ et d’arrivée à hauteur de 60 000€. Elle contribue aussi aux côtés des organisateurs, des équipes et des coureurs au rayonnement sportif de la région. Par ailleurs, la marque régionale Sud de France est partie prenant de la caravane à chacune des étapes du Tour en Occitanie. Le but étant de promouvoir les produit locaux de la région.

Ce dimanche, Carole Delga assistera à l’ouverture du village à Céret et au départ de la caravane. Demain, elle sera présente pour l’arrivée de la 16ème étape qui reliera le Pas de la Case à Saint-Gaudens.

Enfin mercredi, Carole Delga sera présente au col du Portet pour l’arrivée de la 17ème étape entre Muret et Saint-Lary-Soulan. En début de journée, en amont du passage des coureurs et de la caravane, Carole Delga et Michel Pélieu président du Conseil département des Hautes-Pyrénées, graviront le parcours à vélo électrique jusque’à Espiaube. Le départ de l’ascension se fera aux alentours de 9h45 depuis le centre d’exploitation des routes du Vignec.