Tarn : une nouvelle brigade de gendarmerie va voir le jour à Lacaune

Une nouvelle brigade de gendarmerie va être construite à Lacaune, dans le Tarn. Les travaux doivent débuter avant la fin de l’année.

La future brigade de gendarmerie accueillera neuf militaires CC0 1.0 Benoît Prieur-Wikimedia

C’est acté. Une nouvelle brigade de gendarmerie va voir le jour à Lacaune, dans le Tarn. En cette fin février, le ministère de l’Intérieur vient effectivement de délivrer une autorisation pour le lancement des travaux de construction de la future caserne.

Celle-ci accueillera les nouveaux bureaux et les logements des neuf militaires de l’unité. La brigade s’implantera rue Flandres Dunkerque à Lacaune-les-Bains, sur le site de l’ancienne caserne de gendarmerie qui sera démolie. Le début des travaux est prévu pour la fin de l’année.

Un projet de brigade porté par la Ville de Lacaune

Depuis de nombreuses années, la Ville de Lacaune souhaite la création d’une nouvelle brigade de gendarmerie dans sa commune. La décision du ministère de l’Intérieur autorise donc la municipalité à débuter les travaux de la future caserne.

La commune et THEMELIA, Société d’économie mixte (SEM) des collectivités locales du département du Tarn et maître d’ouvrage délégué, vont ainsi pouvoir lancer les appels d’offres. Porté par la Ville, le projet est accompagné par l’État et par la Gendarmerie Nationale.

Une brigade promise par le président de la République

Cette future caserne à Lacaune-les-Bains fait partie de celles promises par le président de la République au printemps dernier. En effet, à l’occasion de son déplacement dans le Tarn le 9 juin 2022, Emmanuel Macron, accompagné du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, avait annoncé la création de trois brigades de gendarmerie dans le département. Cela représentera 30 effectifs au total sur le territoire.

En France, 200 nouvelles brigades de gendarmerie doivent voir le jour, comme l’avait indiqué le président lors d’un déplacement à Nice.