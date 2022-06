Emmanuel Macron est attendu dans le Tarn pour parler de sécurité

Avant le premier tour des élections législatives, le président de la République Emmanuel Macron se rendra dans le Tarn jeudi 9 juin.

C’est le dernier sprint avant le premier tour des élections législatives qui se tiennent le dimanche 12 juin. Le président de la République Emmanuel Macron doit se rendre dans le département du Tarn ce jeudi 9 juin. Il sera accompagné du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Emmanuel Macron est attendu à 11 heures dans la compagnie de Gendarmerie de Gaillac pour un déplacement consacré à la sécurité du quotidien. Il se rendra ensuite à 13h30 dans la commune de Puycelsi pour un échange avec les habitants.

Que va faire Emmanuel Macron dans le Tarn ?

« À l’occasion de ce déplacement, le président de la République échangera avec les effectifs de la compagnie de Gendarmerie de Gaillac, sur le déploiement de trois nouvelles brigades dans le département ainsi que sur les actions menées en matière de sécurité de proximité, notamment les violences intra-familiales, la lutte contre les stupéfiants, et l’action au profit des viticulteurs en présence des élus, associations et acteurs du monde viticole », explique les services de l’Etat dans le Tarn. « Le président de la République se rendra enfin dans la commune de Puycelsi, qui pourrait accueillir l’une des trois futures brigades de gendarmerie du Tarn. »

« Lors de son déplacement à Nice en janvier dernier, le chef de l’État avait annoncé la création et le déploiement de 200 nouvelles brigades de gendarmerie sur l’ensemble du territoire », comme le rappelle la préfecture du Tarn. « Ces nouvelles brigades proposeront aux habitants des services publics tels que le dépôt de plainte ou l’accueil des victimes et renforceront la présence des forces de l’ordre en zone péri-urbaine et rurale. »