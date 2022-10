Tarn. Quantité limitée et bidon interdit face à la pénurie de carburant

Pour éviter la pénurie, la préfecture du Tarn décide de limiter la quantité de carburant vendue aux automobilistes. Aussi, l’achat de bidon est interdit.

Pour limiter la pénurie, la préfecture du Tarn décide de limiter la quantité de carburant vendue aux automobilistes. Photo d’illustration. Crédit photo : CC 0 pxhere

C’est l’heure du rationnement. La vente, l’achat, la distribution et le transport de carburant (essence, éthanol, gazole et GPL) conditionné dans tout récipient transportable manuellement, comme des bidons ou des bouteilles, est interdite dans l’ensemble du Tarn. Le préfet François-Xavier Lauch a pris un arrêté en ce sens mardi 11 octobre. Une décision similaire a été prise en Haute-Garonne et en Ariège.

Par ailleurs, la vente et l’achat de carburant sont limités :

– 30 litres pour les véhicules de particuliers de moins de 3,5 tonnes ;

– 120 litres pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes ;

– 200 litres pour les poids lourds.

Les véhicules de certains services et entreprises assurant une mission de service public ne sont pas concernés par les limitations de carburant dans le Tarn. Il s’agit notamment des véhicules de police, gendarmerie, des administrations, des armées, des ambulances, des services de santé, des laboratoires, des services de dépannage, des véhicules d’enlèvement et de traitement des déchets, des véhicules funéraires, et des véhicules transports de fonds et services postaux.

Les salariés de ToralEnergies ont décidé de reconduire leur mouvement de grève pour la journée du mercredi 12 octobre. D’ailleurs, la mobilisation à une raffinerie de plus, celle de Donges, en Loire-Atlantique. La grève a également été reconduite à la raffinerie Esso-ExxonMobil de Port-Jérôme, en Seine-Maritime.

La revendication de la CGT de TotalEnergies porte sur une augmentation des salaires de 10 % au regard des bénéfices enregistrés par l’entreprise au premier semestre 2022. Du côté d’Esso-ExxonMobil, un accord a été conclu, mardi, par deux syndicats majoritaires dans le groupe, mais pas dans les raffineries.

Par ailleurs, le ministère de la Transition énergétique a annoncé le lancement de la réquisition des personnels « indispensables au fonctionnement » de la raffinerie Esso-ExxonMobil de Gravenchon-Port-Jérôme (Seine-Maritime).