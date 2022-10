Il est interdit de remplir des bidons d’essence en Haute-Garonne

Pour faire face au manque d’essence et éviter les excès à la pompe, le préfet de la Haute-Garonne interdit, par arrêté, l’achat de carburant conditionné dans des bidons au sein des stations-service du département. Et ce, au mois jusqu’au vendredi 14 octobre.

En Haute-Garonne comme dans l’Hérault, il est interdit de remplir des bidons d’essence. CC-Sebleouf-Wikimedia

« Comme de nombreux départements, la Haute-Garonne est touchée par le manque de disponibilité d’essence dans un certain nombre de stations-service », explique le préfet de la Haute-Garonne Étienne Guyot. Cette situation est notamment due à la grève des salariés des groupes pétroliers TotalEnergies et ExxonMobil. Ils réclament des hausses de salaires après les résultats enregistrés au premier semestre par les entreprises, et pour faire face à l’inflation.

Interdiction de remplir des bidons d’essence en Haute-Garonne jusqu’au 14 octobre

« Dans le département, un niveau important de surconsommation de carburant est observé par rapport aux niveaux habituels », poursuit Étienne Guyot. Il n’est pas rare de voir des usagers remplir des bidons d’essence afin de faire des stocks pour éviter d’en manquer. Or, ces comportements ne font qu’aggraver la pénurie.

C’est pourquoi, la vente et l’achat de carburant dans des bidons est interdite à Toulouse et dans toute la Haute-Garonne, conformément à un arrêté pris par le préfet ce mardi 11 octobre. Il prend effet immédiatement. Comme dans l’Hérault, l’arrêté préfectoral restera en vigueur au moins jusqu’à vendredi 14 octobre.

Les gérants et exploitants de stations-service doivent faire respecter l’interdiction

L’achat et la vente de carburants, que ce soit de l’essence, de l’éthanol, du gazole ou du GPL, sont donc interdits sur l’ensemble du territoire de la Haute-Garonne lorsqu’il s’agit de remplir des récipients transportables manuellement. À cet effet, les détaillants, exploitants et gérants de stations-service du département doivent prendre les dispositions nécessaires pour faire respecter cette interdiction.

Une attention particulière doit être prêtée aux enseignes qui disposent d’appareils automatisés pour se servir de manière autonome. Une fiche d’information précisant l’interdiction doit être affichée sur chaque pompe et les professionnels devront en informer les usagers.