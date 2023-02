Premier foyer de grippe aviaire dans un élevage de canards en Tarn-et-Garonne

Un foyer de grippe aviaire est confirmé dans un élevage de canards du Tarn-et-Garonne. Les canards de l’élevage ont donc été sacrifiés.

Un foyer de grippe aviaire est confirmé dans un élevage de canards du Tarn-et-Garonne. Photo d’illustration. ©CC0 Domaine public

L’influenza aviaire fait des ravages. Un foyer de grippe aviaire a été confirmé samedi 18 février dans un élevage de palmipèdes gras sur la commune Mansonville dans Tarn-et-Garonne, annonce la préfecture du département.

Des précédents cas de grippe aviaire ont été détectés, en Tarn-et-Garonne, ou encore en Ariège, mais ils concernaient des poules et des oiseaux. Parmi les conséquences, tous les volatiles du domaine des oiseaux de Mazères ont dû être abattus.

Des zones de contrôle et de surveillance de la grippe aviaire en Tarn-et-Garonne

Pour éviter tout risque de diffusion du virus à d’autres élevages, la préfecture décide de renforcer la surveillance des volatiles. Des zones réglementées de protection et de surveillance qui sont mises en place. Elles concernent un rayon de 3 et 10 kilomètres autour de l’établissement contaminé. Une zone réglementée supplémentaire d’un rayon de 10 kilomètres supplémentaires autour du foyer est mise en place afin de renforcer la surveillance.

« Dans ces périmètres, tous les lieux de détention de volailles et d’oiseaux captifs sont soumis à des prescriptions spécifiques. En particulier, les mouvements de volailles et autres oiseaux captifs sont interdits, sauf dérogations accordées par la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) », fait savoir la préfecture. La surveillance est également renforcée par la réalisation d’autocontrôles qui sont rendus obligatoires par arrêté préfectoral.

De plus, dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du virus, une opération de dépeuplement des canards présents sur l’élevage concerné par le foyer de grippe aviaire été menée. En d’autres termes, les animaux ont été abattus.

Par ailleurs, la préfecture précise que « la consommation de viande, de foie gras et d’œufs – et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille – ne présente aucun risque pour l’Homme ».