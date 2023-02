Premiers cas de grippe aviaire confirmés dans le Tarn-et-Garonne

Suite à la découverte d’un premier foyer de grippe aviaire dans des basse-cours de poules pondeuses dans le Tarn-et-Garonne, la préfète du département a décrété la mise en place de zones de surveillance. Voici la liste des communes concernées.

Un premier foyer de grippe aviaire dans deux basse-cours du Tarn-et-Garonne CC-by-sa-4.0 Tsaag Valren-Wikimedia

Après l’Aude, le Gard, le Tarn, les Pyrénées Orientales, les Hautes-Pyrénées, l’Ariège et le Gers, c’est maintenant au tour du Tarn-et-Garonne d’être touché par la grippe aviaire. Un premier foyer a en effet été identifié le 2 février dernier dans deux basse-cours de poules pondeuses situées dans la commune de Saint-Amans-de-Pellagal, comme le révèle la préfecture du département. Celle-ci a d’ailleurs ordonné l’abattage de tous les volatiles des élevages concernés afin d’endiguer la propagation du virus.

Et pour circonscrire la diffusion de la grippe aviaire, la préfète du Tarn-et-Garonne a pris un arrêté pour instaurer des zones de protection et de surveillance « sur un rayon de 3 à 10 kilomètres autour de l’établissement contaminé ». Dans ce périmètre, les mouvements de volailles et autres oiseaux captifs sont interdits et les autocontrôles sont devenus obligatoires.

Quelles communes du Tarn-et-Garonne sont concernées par les mesures de surveillance de la grippe aviaire ?

A ce jour, les communes de Cazes-Mondenard, Durfort-Lacapelette, Lauzerte et Saint-Amans-de-Pellagal sont placées en zone de protection (sur 3 kilomètres). Bouloc, Fauroux, Lafrançaise, Miramont-de-Quercy, Moissac, Montagudet, Montbarla, Montesquieu, Sainte-Juliette, Saint-Nazaire-de-Valentane, Sauveterre, Touffailles, Trejouls et Vazerac sont elles positionnées en zone de surveillance (10 kilomètres). Dans toutes ces communes, la chasse au gibier d’eau et à plumes y est interdite, sauf en plaine. De même, les volailles doivent être mises à l’abri dans les établissements professionnels et protégées par des filets dans les structures non-commerciales. Les rassemblements type foires, marchés, expositions… sont proscrits.

La préfecture a également mise en place une zone règlementée supplémentaire dans laquelle figure les communes de Barry-D’Islemade, Les Barthes, Belvèze, Boudou, Bourg-de-Visa, Brassac, Castelmayran, Castelsagrat, Castelsarrasin, Gasques, Gourdouville, L’Honor-de-Cos, Labarthe, Labastide-du-Temple, Lacour, La Ville-Dieu-du-Temple, Lizac, Malause, Meauzac, Mirable, Molières, Montaigu-de-Quercy, Montastruc, Montjoi, Perville, Piquecos, Pommevic, Puycornet, Roquecor, Saint-Clair, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Saint-Paul-D’Espis, Saint-Vincent-Lespinasse et Villemade. Là, la chasse n’y est pas restreinte mais les mises à l’abri des volailles est obligatoire.