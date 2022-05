Législatives. Les députés d’Occitanie les plus (et les moins) assidus

À moins d’un mois des élections législatives, Le Journal Toulousain s’intéresse aux députés sortants qui ont choisi de se représenter en Occitanie. Voici le bilan de leur assiduité à l’Assemblée Nationale pendant leur mandat.

La XVe législature a duré 49 mois, hors vacances parlementaires. ©Assemblée Nationale

Sur 49 députés sortants en Occitanie, 38 se représentent aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains. À partir des données de l’Observatoire citoyen de l’activité parlementaire, la rédaction a classé les élus qui briguent un nouveau mandat selon leur nombre de semaines d’activité à l’Assemblée Nationale. Afin de garantir une lecture objective, seuls ceux qui ont effectué l’intégralité de leur mandat (49 mois, hors vacances parlementaires) sont comptabilisés. La moyenne régionale est de 156 semaines de présence effective pendant la législature.

Ces données tiennent compte de la présence aux réunions des commissions, de la participation aux débats en commission et en hémicycle et de la participation physique aux scrutins publics. Elles excluent en revanche le travail effectué en circonscription, mais aussi les réunions de groupe, les auditions par des rapporteurs et les participations aux travaux préparatoires, car ces données ne sont pas publiques.

Top 3. Les députés les plus assidus d’Occitanie

C’est Emmanuelle Ménard, non inscrite mais proche du Rassemblement National, qui arrive en tête avec 189 semaines d’activité. C’est seulement sept semaines de moins que le maximum. Pour son premier mandat, la députée de la sixième circonscription de l’Hérault a aussi participé à la commission des lois. C’est également la parlementaire d’Occitanie qui a le plus pris la parole à l’Assemblée : plus de 4 500 interventions, presque le double en comparaison du député figurant à la deuxième place. Les thèmes sur lesquelles elle a le plus de prises de parole sont notamment l’état d’urgence sanitaire et l’avortement.

La deuxième position revient à Valérie Rabault, élue socialiste de la première circonscription du Tarn-et-Garonne depuis 2012. La présidente du groupe socialiste compte 187 semaines de présence effective. Membre de la commission des finances, c’est sur les projets de loi du budget qu’elle est le plus intervenue.

Juste derrière, Jean-René Cazeneuve totalise 186 semaines d’activité sur sa seconde mandature. Le député La République en Marche (LREM) de la première circonscription du Gers est aussi membre de la commission des finances. Mais il a également été le rapporteur général de la commission spéciale de lutte contre le dérèglement climatique. Il aura présidé deux missions parlementaires, qui concernent la décentralisation et les collectivités territoriales. Durant son mandat, il aura rendu 24 rapports, faisant de lui le député qui en a le plus écrit en Occitanie.

Flop 3. Les députés les moins assidus d’Occitanie

Avec 99 semaines d’activités, Patrick Vignal (LREM) arrive en dernière position de ce classement. Un chiffre qui est tout de même au dessus de celui de son premier mandat, 79 semaines entre 2012 et 2017, toujours selon l’Observatoire citoyen de l’activité parlementaire. À l’Assemblée Nationale, l’élu de la neuvième circonscription de l’Hérault est notamment intervenu en tant que rapporteur de la commission des lois pour le choix du nom issu de la filiation.

Au-dessus, Muriel Ressiguier totalise 131 semaines d’activité. Députée d’Occitanie sous l’étiquette de La France Insoumise (LFI), elle est aujourd’hui candidate dissidente aux législatives, puisque la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) a préféré investir Nathalie Oziol (LFI) dans cette deuxième circonscription de l’Hérault. Pendant son mandat, en tant que membre de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, elle est particulièrement intervenue sur la loi de programmation de la recherche.

Pour conclure ce classement des moins assidus, deux députés arrivent à égalité avec 133 semaines d’activité : Michel Larive (LFI) et Philippe Huppé (UDI). Le premier, investi par la Nupes dans la deuxième circonscription de l’Ariège, contraste avec ses statistiques élevées en termes d’interventions à l’assemblée. Il est en effet le troisième parlementaire d’Occitanie à avoir le plus pris la parole, tant dans l’hémicycle qu’à la commission des affaires culturelles et de l’éducation. Ce n’est pas le cas du candidat Renaissance de la cinquième circonscription de l’Hérault. Philippe Huppé est le troisième parlementaire qui est le moins intervenu au Palais Bourbon.

Une mention honorable à Pierre Morel-À-L’Huissier, député LR de Lozère, qui ne figure pas dans ce top mais a rédigé pendant son mandat 85 propositions de loi, soit 17 fois plus que la moyenne régionale.

William Bernecker

L’activité de tous les députés en détail, par circonscription

Infographie William Bernecker et Inès Desnot réalisée avec uMap, sous licence ODbL. Données Assemblée Nationale et Journal Officiel compilées par Regards citoyens (nosdéputés.fr).