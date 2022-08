Observation, spectacle, visites… Que faire pour les Nuits des étoiles à Toulouse ?

Les Nuits des étoiles sont attendues avec impatience par tous les passionnés d’astronomie. L’événement, organisé par l’Association Française d’Astronomie, revient ces 5, 6 et 7 août 2022. Plusieurs animations sont proposées à Toulouse à l’occasion des Nuits des étoiles. Au programme, notamment : observation du ciel au château de Soûle à Ramonville-Saint-Agne, animations et spectacle à la Cité de l’espace, visites commentées des coupoles de l’observatoire de Jolimont et veillée aux étoiles à Pech-David.

La Cité de l’espace se tourne vers les étoiles

À la Cité de l’espace, les animations ne manquent pas. Le centre de culture scientifique a effectivement concocté un riche programme pour sa Nuit des étoiles. Observations, contes, spectacle… Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Vous pourrez tout d’abord voir une animation de la maquette Soleil-Terre-Lune au rond-point des Astronautes. Rendez-vous ensuite sous la station Mir où science et mythologie se mêleront pour vous permettre de faire des découvertes célestes. Nuit des étoiles oblige, des télescopes ont pris place dans les jardins de la Cité de l’espace. Ils vous permettront d’observer le ciel tout au long de la soirée.

Mais n’hésitez pas à quitter les étoiles des yeux quelques instants, vous aurez effectivement l’occasion de croiser des créatures lumineuses en déambulation dans les jardins. À ne pas manquer également, le spectacle “Invitation au vertige” de la compagnie Millimétrée sur le Terrain Martien. Un peu plus loin, les enfants pourront aller se faire maquiller et écouter des contes et légendes sur les constellations dans la salle Véga. Enfin, un quiz spécial Nuits des étoiles vous sera proposé au sein de la salle Sirius. De quoi terminer en beauté cette soirée.

Infos pratiques : vendredi 5 août de 20h à minuit. Entrée gratuite sur inscription à effectuer en ligne.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la Cité de l’espace.

Une nuit à l’observatoire de Jolimont à Toulouse

Pour les Nuits des étoiles, l’observatoire de Jolimont à Toulouse ouvre ses portes au public. La Société d’astronomie populaire (SAP) y proposera des observations du ciel avec la lunette de la carte du ciel, la coupole Vitry et des instruments placés dans le jardin. L’association a également prévu des visites commentées des coupoles de l’observatoire de Jolimont et de leurs instruments ainsi que des démonstrations du pendule de Foucault. Ce dispositif expérimental sert à démontrer que la Terre tourne sur elle-même.

Infos pratiques : vendredi 5 août de 21h30 à 0h30. Entrée gratuite avec réservation à faire sur le site de la SAP.

La tête dans les étoiles au château de Soûle

Étoiles filantes, constellations d’été… Les beautés célestes vous attendent dans un cadre bucolique à Ramonville-Saint-Agne. L’association Planète Sciences Occitanie vous invite effectivement à les découvrir dans les jardins du château de Soûle lors des Nuits des étoiles. Avant d’observer les merveilles du ciel estival à travers les télescopes à disposition, les fans de chants pourront par ailleurs participer à un karaoké organisé par l’association Acalmia l’après-midi.

Infos pratiques : samedi 6 août à partir de 21h. Gratuit. Pas de réservation préalable.

Observer le ciel en autonomie à Pech David

Si vous préférez admirer les étoiles en autonomie, faites cap sur la base verte de Pech-David. Située à 130 mètres au-dessus de la Garonne, elle offre une superbe vue sur la Ville rose, les Pyrénées et… la voûte céleste. Vous pourrez ainsi observer toute la beauté du ciel estival dans un cadre plus calme. Si les conditions météorologiques le permettent, le ciel vous proposera effectivement un véritable spectacle céleste. Alors, préparez vos pique-niques et installez-vous confortablement en haut de la colline de Pech-David.