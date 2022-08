Montpellier. Ouverture du “Cinéma sous les étoiles”

À Montpellier, “La Métropole fait son cinéma” a changé de nom, et devient “Cinéma sous les étoiles”. Au programme de cet évènement qui démarre ce 1er août et durera jusqu’au 15 dans l’agglomération : guinguettes, concerts, et bien sûr, des films.

Voici l’affiche de la première édition de Cinéma sous les étoiles.

Après les Estivales, c’est au tour d’un autre évènement culturel d’être renommé et relifté. “La Métropole fait son cinéma” devient “Cinéma sous les étoiles”, mais se tient toujours dans l’agglomération de Montpellier. De ce lundi 1er août au 15 août 2022, l’évènement se déplacera chaque soir dans une commune différente.

Avant les séances de cinéma en plein air, qui ont lieu à 21h30, guinguettes et concerts sont prévus, à partir de 19 et 20h. Il sera donc possible de se servir aux foodtrucks et glaciers et d’attendre son film en musique.

« La Métropole, à travers la manifestation “Cinéma sous les étoiles”, souhaite accompagner les cinémas et redonner au public le goût d’aller se faire une toile, de voir un film ensemble », a-t-elle communiqué.

Les séances de cinéma et concerts autour de Montpellier pendant la semaine d’ouverture

Ce lundi 1er août 2022, “Cinéma sous les étoiles” fera son ouverture à l’Espace fêtes de Restinclières. À l’animation musicale, bal moderne avec Les Loustics du Pic et Swing Jammerz. Côté film, ce sera le célèbre “La La Land” de Damien Chazelle

Mardi 2, ce sera à Fabrègues, au plan de fêtes. Avant “8 femmes” de François Ozon, le chœur de chambre Êkhô, une chorale, sera là. Rebelote le mercredi 3 aux arènes de Saint-Geniès-des-Mourgues : même chorale, même film.

Jeudi 4 août 2022, rendez vous à Villeneuve-lès-Maguelone, au grand jardin des Moures, pour un nouveau bal moderne suivi du film “Chantons sous la pluie” de Stanley Doran et Gene Kelly. De nouveau jour de bal le vendredi 5, au lac du Crès. Cette fois c’est le classique “Peau d’âne” de Jacques Demy qui sera projeté.

Enfin, pour ce week-end des 6 et 7 août, un concert de Brett Trio sera donné samedi au parc de l’Escargot de Saint-Brès. Il sera suivi du film “Hair” de Milos Forman. Et dimanche, au parc municipal de Saint-Drézéry, la chorale Êkhô sera de retour pour mettre le public dans l’ambiance de “Bohemian Rhapsody”, par Bryan Singer.

Le “Cinéma sous les étoiles” ne sera à Montpellier-même que le mardi 9 août, place Saint-Pierre.

L’intégralité du programme à retrouver sur le site internet de la Métropole.