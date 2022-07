Montpellier. “O’ Millésimes”, les nouvelles Estivales autour du vin

En 2022, les Estivales de Montpellier changent de nom. Désormais, il faut les appeler “O’ Millésimes”, un nouveau format avec quatre rencontres autour du vin. Les premières auront lieu ce week-end des 29 et 30 juillet 2022 dans le cadre du Domaine d’O, à la Pinède Nord.

Affiche d’O’ Millésimes de 2022, par la Ville de Montpellier.

Elles existaient depuis 2001, elles font aujourd’hui peau neuve. Les Estivales de Montpellier se transforment et donnent naissance à une nouvelle manifestation culturelle. “O’ Millésimes”, c’est quatre journées de rencontres et d’animations autour du vin.

Les deux premières ont lieu ce week-end des 30 et 31 juillet 2022, et les deux suivantes auront lieu les 19 et 20 août. Elles se déroulent au Domaine d’O, à la Pinède Nord.

Nouvelles estivales, nouveau programme pour Montpellier

L’idée est bien sûr d’aller plus loin qu’un changement de nom, avec une nouvelle identité pour l’évènement. Ces nouvelles Estivales sont le résultat d’une politique locale qui souhaite redynamiser et mettre en avant l’écosystème viticole de Montpellier et de son territoire.

« Nous avons lancé le Pôle Vin afin de structurer cette filière d’excellence et la valoriser à l’échelle nationale et internationale. Des domaines sur lesquels Montpellier avait accumulé un retard important qu’il s’agit de combler. […] C’est également pourquoi nous avons souhaité repenser les Estivales, qui deviennent aujourd’hui “O’ Millésimes”, le nouveau rendez-vous festif et culturel autour du vin et du terroir à Montpellier. » explique ainsi le maire Michaël Delafosse dans un édito de présentation.

Au programme : performances de cirque, plateaux radio, live musicaux, concerts, ateliers pour enfants, rencontres… Des experts sont ainsi invités à venir partager leurs savoirs. Ce samedi 30 juillet par exemple, c’est la sommelière Céline Dalbin qui développera sur le sujet des cépages et des accords mets-vins.

Bien sûr, des dégustations sont prévues avec des vignerons de l’AOC Languedoc, et des producteurs alimentaires du terroir.