Vacances de la Toussaint dans l’Hérault : voici des idées de sorties

Le Journal Toulousain vous propose une sélection d’activités et de sorties à faire pendant les derniers jours des vacances de la Toussaint dans l’Hérault, comme par exemple : un escape game à la recherche de couleurs disparues d’une bande dessinée, des fouilles archéologiques, une balade dans la lagune de Sérignan et des spectacles de cirque.

Escape game dans l’Hérault pendant les vacances de la Toussaint

Deux séances d’escape game “Mystère et bulle de gomme” s’organisent pendant les derniers jours des vacances de la Toussaint au domaine départemental de Pierrevives, dans l’Hérault. Par équipe, vous disposerez de 30 minutes seulement pour aider le dessinateur Lewis Trondheim à retrouver toutes les couleurs de sa dernière planche de bande dessinée qui ont disparu alors qu’il était en train de finaliser son album. Il faudra vous creuser les méninges pour trouver l’ensemble des indices et résoudre les énigmes dans le temps imparti.

Ce jeu est organisé dans le cadre de l’exposition “Lewis Trondheim fait des histoires”, présentée depuis le 13 octobre dernier et jusqu’au 26 janvier prochain au domaine de Pierrevives. Elle retrace la vie et raconte la carrière de ce célèbre dessinateur qui compte aujourd’hui près de 200 albums à son actif. Il est le créateur de nombreux personnages de bande dessinée, comme Lapinot, Ralph Azham, Le Roi Catastrophe ou encore Maggy Garrisson, et s’essaie constamment à de nouveaux genres tels que la science-fiction, le western, le polar, la comédie sentimentale, la BD jeunesse, l’Heroic Fantasy, l’autobiographie… Vous découvrirez l’ensemble de son œuvre et de son parcours à travers cette exposition qui s’adresse aux amateurs de bande dessinée, comme aux simples curieux.

Infos pratiques : Domaine de Pierrevives, 907 rue du Professeur Blayac, Montpellier. Escape game les jeudi 3 et samedi 5 novembre de 14h à 15h. Gratuit, sur inscription au 04 67 67 30 00. Exposition visible du mardi au samedi, de 10h à 19h. Gratuit.

Des animations pour les enfants au musée de Lodève

Les enfants ne risquent pas de s’ennuyer. Le musée de Lodève, au Nord de l’Hérault, prévoit tout un programme d’animations pour les vacances de la Toussaint. Même s’il ne leur reste que quelques jours de congés, ils sont invités à s’équiper de pinceaux, truelles et balayettes pour se glisser dans la peau de vrais petits chercheurs, réaliser des fouilles archéologiques et déterrer des objets du passé. Ils peuvent aussi remonter encore plus loin dans le temps en participant à l’atelier d’art rupestre lors duquel ils apprendront les techniques utilisées à la Préhistoire pour graver et peindre avec des pigments naturels leurs créations artistiques. Enfin, le musée de Lodève organise un atelier de fabrication de paysages en dioramas, où se baladeront des animaux imaginaires.

Chaque atelier est suivi d’une visite guidée imaginée pour les enfants, comme leurs accompagnants. Après les fouilles, les visiteurs voyageront ainsi au Néolithique, époque où les Hommes préhistoriques, jusqu’alors chasseurs-cueilleurs, se lancent dans l’agriculture. Les enfants pourront manipuler les outils utilisés par nos ancêtres et découvrir leurs techniques, parfois surprenantes. A la suite de l’atelier d’art rupestre, le guide vous entraînera jusqu’aux origines de la vie sur Terre et vous parlera des “animaux disparus”, des dinosaures aux requins géants. Puis, après avoir créé de superbes dioramas, vous partirez sur les traces des ichtyosaures, plésiosaures, mégalodons… D’étranges créatures qui ont anciennement peuplé les fonds marins et qui continuent de susciter une certaine fascination à travers les légendes.

Infos pratiques : Musée de Lodève, 1 place Francis Morand, Lodève. Programme complet des ateliers et animations. Réservations en ligne.

Une balade sur le littoral de l’Hérault pendant les vacances de la Toussaint

Profitez des vacances de la Toussaint pour découvrir autrement le bord de mer dans le département de l’Hérault. L’office du tourisme de Béziers organise une balade sur un sentier de trois kilomètres, accessible à tous, qui traverse le site des Orpellières. Un joyau naturel composé de cinq paysages différents. Vous vous promènerez ainsi entre un fleuve, une plage, un pâturage côtier dont l’herbe est imprégnée de sel, des dunes et des lagunes. Le guide vous amènera à la découverte d’essences florales typiques, de la faune discrète et vous racontera des anecdotes historiques sur le territoire.

Pendant les derniers jours des vacances de la Toussaint, la Maison des Orpellières organise par ailleurs des ateliers-goûters pour les enfants. Ce vendredi 4 octobre par exemple, deux musiciens du groupe Deeplight seront présents pour faire découvrir de façon ludique les sonorités du djembé, instrument originaire de l’Afrique de l’Ouest. Puis, le lendemain, les plus petits partiront eux aussi en balade sur le site naturel des Orpellières afin d’observer à la loupe les végétaux qui poussent et les petites bêtes qui vivent dans les différents milieux. Dans le même temps, il sera également possible aux enfants de participer, avec leurs parents ou accompagnateurs, à un atelier d’expression artistique pour mettre leur talent en lumière à l’aide de peintures, aquarelles et fusains.

Infos pratiques : Maison des Orpellières, chemin de mer et soleil, Sérignan. Balade jeudi 3 novembre. Tarif : de 6 à 8 euros. Programme ateliers-goûters. Tarif : 15 euros. Réservation au 04 99 41 36 36.

Spectacles et aire de jeux au domaine de Bayssan

Le domaine de Bayssan, à Béziers dans l’Hérault, accueille deux spectacles pendant les derniers jours des vacances de la Toussaint. Le premier, présenté par la compagnie Claire Parsons, s’intitule “Marmelade”. Il compte plus de 700 représentations, dont une récemment au New Victory Theater de New York et une au Festival Transitos de La Havane à Cuba. Deux personnages un peu lunaires dansent, jonglent, s’observent, se touchent et s’amusent sur scène durant près d’une demi-heure. Le second, baptisé “Opéra pour sèche-cheveux” par la compagnie Blizzard Concept, est un spectacle de cirque contemporain et décalé, mêlant clown et magie avec des comédiens qui ne cessent de manipuler des objets.

Tant que vous êtes sur place, les enfants peuvent profiter de la grande aire de jeux “Petit Patapon”, d’une surface de 10 000 mètres carrés. Elle dispose de multiples insectes géants à explorer, comme une abeille, une sauterelle, un papillon, une fourmi, une araignée ou encore une coccinelle. Elle est aussi équipée d’un parcours de jeux avec des cordages et des ressorts, d’une tyrolienne, d’une pyramide, de toboggans et d’un château. Les plus âgés peuvent également s’aventurer dans un skatepark et un city park multisports avec des paniers de basketball, un terrain de football et des tables de ping-pong.

Infos pratiques : Domaine de Bayssan, route de Vendres, Béziers. Spectacle “Marmelade” les vendredi 4 et samedi 5 novembre à 11h et 15h la Chapelle Saint-Félix. Spectacle “Opéra pour sèche-cheveux”, samedi 5 novembre à 17h au Théâtre Michel Galabru. Tarif : 5 euros. Infos et réservation.