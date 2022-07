Hérault. L’incendie à Gignac, près de Montpellier, ne progresse plus

L’incendie situé sur les communes de Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Gignac et Aumelas, près de Montpellier, est fixé, indique la préfecture de l’Hérault dans l’après-midi du mercredi 27 juillet.

Un incendie brûle 800 hectares de végétation dans le secteur de Gignac, près de Montpellier dans l’Hérault. Crédit photo : Sdis 34

Les pompiers prennent le dessus. « L’incendie situé sur les communes de Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Gignac et Aumelas est désormais fixé », indique la préfecture de l’Hérault dans l’après-midi du mercredi 27 juillet. En d’autres termes, le feu ne progresse plus. Huit cents hectares ont été brûlés par cet incendie qui a parcouru une distance de huit kilomètres pour une surface de mille hectares.

« D’importants moyens humains et matériels ont été déployés pour maîtriser cet incendie », selon la préfecture. En effet, près de 650 sapeurs-pompiers ont été mobilisés dans ce combat. Parmi eux, 400 sapeurs-pompiers de l’Hérault et 250 pompiers venus en renfort d’autres départements. Aussi, « des moyens aériens conséquents sont intervenus sur ce feu de forêt (Canadairs, Dash et cellule départementale des pompiers) », selon la préfecture.

Aucune habitation touchée par l’incendie dans l’Hérault

La banlieue de Montpellier a pu être épargnée par l’incendie. Aucune habitation n’a été touchée par le feu et aucune victime n’est à déplorer. En revanche, cinq soldats du feu ont été légèrement blessés dans le cadre de leurs missions. Des évacuations avaient été décidées mardi 26 juillet sur le secteur d’Aumelas (Mas Arnaud et Mas d’Encoste). Les habitants peuvent à présent regagner leurs domiciles et la cellule de crise en préfecture est levée.

Le parquet de Montpellier a décidé d’ouvrir une enquête. La piste criminelle est privilégiée étant donné que deux départs de feu ont eu lieu à quelques centaines de mètres l’un de l’autre avant de se réunir pour ne former qu’un brasier. Dans le même temps, le procureur de Montpellier a annoncé l’arrestation d’un sapeur-pompier volontaire. Il est soupçonné de plusieurs départs de feu, à Saint-Privat en mai et à Saint-Jean-de-la-Blaquière, le 21 juillet et dans la nuit de mardi à mercredi.