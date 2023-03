Toulouse. Un mois pour s’opposer à l’artificialisation des sols

Durant tout le mois de mars, une vingtaine d’associations et de collectifs mènent une série d’actions pour s’opposer à artificialisation des sols à Toulouse dans le cadre du “CliMars attaque”. Une marche est notamment organisée ce samedi 11 mars.

Après une édition 2022 pour la défense du climat, le “CliMars attaque” 2023 s’oppose à artificialisation des sols à Toulouse avec le slogan “stop béton, le vivant en action !”. Tout au long du mois de mars, une vingtaine d’associations et de collectifs se réunissent sous une même bannière « pour visibiliser les projets inutiles (et) demander aux élus de prendre de réels engagements en faveur du climat ».

“CliMars attaque” contre l’artificialisation des sols à Toulouse

« Les projets d’urbanisation s’imposent un peu partout en France et Toulouse, sa métropole et ses environs ne sont pas épargnés. Routes, autoroutes, échangeurs, ZAC et nouveaux lotissements sur des zones de fraîcheur et de biodiversité ou implantées sur des terres agricoles, démolitions de quartiers, expropriations, 3ème ligne de métro, tous ces projets sans cohérence territoriale nous étouffent et détruisent nos ressources vitales », alertent les participants.

Ils regrettent que malgré les mises en garde, « les décideurs locaux continuent à mener leurs projets à grands coups de greenwashing. (…) Ils ne tiennent pas compte par exemple des décisions de la cour d’appel annulant définitivement le Plan Local d’urbanisme intercommunal de l’habitat de Toulouse Métropole (PLUiH) en février 2022. (…) De plus, l’annulation du “Projet Mobilités 2020-2025-2030” valant révision du Plan de Déplacement Urbain (PDU) de l’agglomération, confirmée en cour d’appel de Toulouse le 19 janvier 2023, indique que les décisions en matière de déplacements sont à mettre en suspens. »

Une marche au départ de la place Saint-Cyprien

Une marche en soutien à “Youth For Climate” est prévue ce samedi 11 mars à Toulouse avec un départ à 14 heures depuis la place Saint-Cyprien. Des rassemblements sont organisés dimanche 12 et lundi 13 à Tournefeuille et à Labège. Le programme complet est disponible sur le site de “CliMars attaque”.