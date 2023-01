Toulouse. Du stand-up au Capitole avec le Roof Comedy Club

À l’étage du Grand café Le Florida, sur la place du Capitole de Toulouse, un bar lounge à l’ambiance intimiste organise chaque mois le “Roof Comedy Club”, un évènement de stand-up. Rendez-vous ce dimanche 22 janvier pour la première édition de 2023.

Le Roof est le bar lounge du Grand café Le Florida, où il est installé à l’étage. Crédit photo : © Le Roof – Grand café Le Florida.

C’est presque un bar caché. “Le Roof” est pourtant sur la place la plus emblématique de la Ville rose. Il se trouve à l’étage du Grand café Le Florida, installé au Capitole depuis presque 150 ans. Depuis peu, ce bar lounge propose à Toulouse des soirées de stand-up.

L’évènement se fait en partenariat avec le Printemps du Rire, et a vocation à se répéter un dimanche par mois. Et la première édition de 2023 de ce “Roof Comedy Club” a lieu ce dimanche 22 janvier. Trois séances sont prévues, à 15h30, 18h et 20h.

Stand-up intimiste avec des artistes de Toulouse et venus de Paris

« C’est sûrement le plus intimiste et le plus “stand up” des plateaux toulousains : un bar caché, un micro, des gens qui tournent leurs problèmes en dérision », indique le Roof. Ce dimanche, la soirée est organisée et animée par Yassir Bnf et Tom Baldetti.

Les deux humoristes présentent un spectacle mettant en scène des futurs talents du stand-up, issus de la région de Toulouse ou de la scène émergente parisienne. « Le bar est cool et a de bonnes bières, ce qui peut définitivement vous aider à trouver tout le monde marrant ! », assure enfin le “Roof Comedy Club”.

Informations pratiques : Roof Comedy Club, évènement mensuel de stand-up à Toulouse. Lieu : Le Roof, au Grand café Le Florida, 12 place du Capitole. Dates : le 22 janvier à 15h30, 18h et 20h, puis un dimanche par mois aux mêmes horaires. Tarifs : 15h30 entrée sur consommation, 18h et 20h entrée à 10€ avec consommation offerte. Réservation possible en ligne.