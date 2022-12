Toulouse. Journée découverte des sols aux Jardins du Muséum

À l’occasion de la journée mondiale des sols, les Jardins du Muséum organisent des activités de découverte et de sensibilisation à destination du grand public, ce dimanche 4 décembre.

Les sols sont des écosystèmes complexes et essentiels. Crédit photo : CupcakePerson13 (Wikimedia Commons) / CC BY-SA 4.0.

Ils ont un jour d’avance. La journée mondiale des sols a été instaurée par les Nations Unies au 5 décembre de chaque année. Mais les Jardins du Muséum organisent une journée de découverte des sols ce dimanche 4 décembre, de 10h à 17h.

Il s’agit d’un évènement en partenariat avec l’Association française pour l’étude du sol (Afes). Elle a quant à elle prévu un programme sur six jours à Toulouse. Ce dimanche, le grand public est invité à Borderouge dans les Jardins du Muséum pour échanger, observer et apprendre sur les sols.

« Les sols sont des écosystèmes complexes qui remplissent les fonctions étonnantes de produire, stocker, transformer et recycler les éléments essentiels dont nous avons tous besoin et qui sont transférés du sol aux plantes, puis aux animaux et à l’environnement au sens large », explique l’Afes.

Les activités aux Jardins du Muséum

Cette journée de sensibilisation est rythmée par différentes activités. Elle sont ouvertes à toute la famille, avec par exemple des jeux et ateliers pédagogiques de l’École du sol.

D’autres ateliers de découverte de l’observation des sols sont eux animés par l’Afes, à 11h et 16h, à l’école de jardinage des Jardins du Muséum. La première, “Sols fertiles, vies secrètes”, a été conçue à l’initiative du Sénat pour sensibiliser le grand public aux enjeux de la connaissance et de la préservation des ressources en sol. Elle a été exposée pour la première fois dans l’Orangerie des jardins du Luxembourg en 2014, et a été enrichie depuis.

La seconde exposition est inaugurée ce dimanche. Il s’agit de photographies de Philippe Lebeaux. Elles offrent un regard sur ces fourmillements de vie qui suivent leur cours sous les pieds de l’Homme, dans la plus grande ignorance de celui-ci.