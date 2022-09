À Toulouse, le domaine de Candie fête les vendanges

Dimanche 11 septembre, le domaine viticole de la Mairie de Toulouse organise une fête des vendanges. Dégustations, vendanges en famille… le domaine de Candie et ses vins du Sud-Ouest sont à découvrir.

Cinq cépages sont utilisés pour ce millésime des vins du domaine de Candie. Crédit photo : Interprofession des Vins du Sud-Ouest (wikimedia commons) / CC BY-SA 4.0.

C’était la date butoir des Toulousains pour choisir les étiquettes du vin de la Ville rose. Ce dimanche 11 septembre, le domaine de Candie organise sa fête des vendanges, et tous les habitants de Toulouse sont invités.

En effet, ce domaine agricole appartient à la municipalité depuis 1975. Sur 250 hectares, il cultive des céréales, des légumineuses, mais aussi du raisin. Et depuis 2015, l’ensemble du domaine est certifié « Agriculture Biologique », ce qui en fait l’un des plus grands d’Occitanie.

Programme de la fête des vendanges

Pour sa fête des vendanges, le domaine de la Mairie de Toulouse a prévu plusieurs activités. Tout le domaine est à découvrir. Il est par exemple possible de se rentre dans les vignes en tracteur, au départ du chai du château. Puis de couper, presser et déguster sa vendange, de retour au chai. Une séance de dégustation des vins du Sud-Ouest est également prévue, avec des initiations et des ateliers d’accords mets-vins.

Les deux nouvelles gammes de vin biologique du domaine, baptisées “Tolosa” (Toulouse en occitan) et “l’Illustre”, seront révélées à la fête des vendanges, avec les étiquettes choisies par les Toulousains. Chaque gamme est constituée d’un blanc, d’un rosé, et d’un rouge. Gros Manseng, Malbec, Marselan, Chardonnay, et Merlot sont les cépages à y retrouver.

Tout au long de la journée, des animations se dérouleront au domaine. Découverte du patrimoine, de l’apiculture, balades en calèche, jeux de piste ou pour enfants…

Adresse et accès : 17, chemin de la Saudrune. En transports en commun : métro ligne A, station Basso Cambo puis bus n°58, arrêt « Rond point de l’espace ». En voiture : périphérique A64, sortie 37b Tournefeuille, route de Seysses direction Portet-sur-Garonne, parking de Thalès.