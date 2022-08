À Toulouse, les habitants consultés pour le vin du domaine municipal

Pour habiller les nouveaux vins de son domaine, la Mairie de Toulouse propose aux Toulousains de choisir leurs étiquettes. En prime, des votants tirés au sort recevront un carton de ces gammes de vin biologique.

La Mairie de Toulouse a son propre domaine viticole (illustration). Crédit photo : Interprofession des Vins du Sud-Ouest (wikimedia commons) / CC BY-SA 4.0.

Le saviez-vous ? La mairie de Toulouse possède son propre domaine viticole. « Le domaine de Candie prépare patiemment pour 2023 deux nouvelles gammes de vin biologique, issus des vignes plantées en 2019 », explique-t-elle.

Pour ce millésime 2022, les Toulousains sont appelés à voter pour les étiquettes. Jusqu’au 11 septembre, jour de la fête des vendanges à Candie, la mairie de Toulouse demande ainsi à ses habitants de participer à l’habillage de ses vins. Il y a deux choix pour chacune des gammes.

Les étiquettes élues seront dévoilées lors de cette fête des vendanges, à laquelle les Toulousains sont invités. Un carton de six bouteilles sera offert en avant-première à un des participants.

Les nouvelles gammes de vins de la Ville de Toulouse

Ces deux nouvelles gammes de vin biologique ont été baptisées “Tolosa” et “l’Illustre”. Chaque gamme est constituée d’un blanc, d’un rosé, et d’un rouge.

Pour la gamme “Tolosa”, qui signifie Toulouse en occitan, les cépages des vins choisis sont le Gros Manseng pour le blanc, le Malbec pour le rosé, et le Marselan pour le rouge. Une gamme « en toute fraîcheur et en toute simplicité » selon la Mairie.

Du côté de la gamme “l’Illustre”, en l’honneur de la salle des Illustres au Capitole, les viticulteurs ont fait le choix de l’assemblage de plusieurs cépages en futs de chênes. Ainsi le vin blanc associera Gros Manseng et Chardonnay, tandis que les rouge et rosé marieront Malbec, Marselan et Merlot. Des associations « en toute rondeur et en toute complicité », explique le domaine.