Tisséo : hausse des tarifs dès la rentrée à Toulouse

Tisséo va augmenter les tarifs des tickets et de certains abonnements sur son réseau de transports en commun à Toulouse dès la rentrée. Précisions.

C’est acté. Tisséo souhaitait augmenter les prix sur son réseau de transports en commun. Le dernier comité syndical a adopté ces modifications ce mercredi 6 juillet. Ainsi, le prix du ticket unitaire enregistrera une hausse de 0,10 € au 1er septembre 2022 et au 1er juillet 2026.

Les titres à décompte, l’abonnement 7 jours et les 30 jours 30 déplacements vont augmenter de 2 %. Les abonnements 31 jours tout public subiront aussi une hausse de 1 € chaque année. En revanche, ceux de la gamme solidaire seront réévalués de 0,50 € pour les tranches solidaires supérieures et de 0,40 € pour la tranche solidaire la plus faible.

Nouveau seuil pour la tarification solidaire à la rentrée

Tisséo va d’ailleurs instaurer un nouveau seuil pour la tarification solidaire. Actuellement, les retraités et séniors, certaines personnes en situation de handicap et les demandeurs d’emploi indemnisés en bénéficient quel que soit leur niveau de ressources. De leur côté, les plus modestes ont accès au tarif le plus bas.

À compter du 1er septembre, un nouveau seuil sera créé pour les publics avec des revenus supérieurs à 2 606 € par mois. Un troisième tarif pour le “31 Jours” à hauteur de 50 % de réduction sera instauré. Ce dernier sera au prix de 27,50 € et augmentera de 0,50 € chaque année.

Une adaptation des tarifs pour les moins de 26 ans

L’opérateur va aussi adapter la tarification pour les jeunes de moins de 26 ans. Tisséo introduira dès le 1er juillet 2023 un critère de ressources (statut boursier) pour bénéficier du tarif payant le plus bas de la tarification solidaire. Les moins de 26 ans conserveront un accès systématique à celle-ci et les 4-10 ans bénéficieront toujours du tarif le plus bas.

L’accès au tarif d’abonnement le plus bas est soumis aux conditions de ressources dès 11 ans. La gratuité est maintenue pour les étudiants boursiers échelon 7 et un nouveau tarif solidaire pour les collégiens, lycéens et étudiants non boursiers est mis en place.

L’opposition à Toulouse Métropole dénonce cette hausse

Mais cette hausse des tarifs ne fait pas l’unanimité. Dans un communiqué de presse, les élus métropolitains de l’opposition du groupe Alternative pour une métropole citoyenne (AMC) ont effectivement jugé cette « décision irresponsable ».

Ils expliquent : « Entre la crise sociale et la crise écologique, il est indispensable pour notre métropole d’assurer aux habitants et habitantes des moyens de se déplacer faciles et accessibles. Nous estimons pour cette raison, que la hausse des tarifs de Tisséo est irresponsable, et nous demandons à M. Jean-Luc Moudenc et M. Lattes de revenir sur cette décision ».