Tisséo : vers une augmentation des tarifs à Toulouse ?

Tisséo compte augmenter les tarifs de ces tickets et abonnements sur son réseau de transports en commun à Toulouse. Les détails.

Les tarifs vont-ils bientôt changer à la borne ? Tisséo compte en effet augmenter les prix sur son réseau de transports en commun. Le prochain comité syndical doit voter ces changements ce mercredi 6 juillet 2022. Les nouveaux tarifs s’appliqueront ensuite sur la période 2022-2017.

Dans le détail, le prix du ticket unitaire pourrait subir une hausse au 1er septembre 2022 et au 1er juillet 2026. Les titres à décompte, l’abonnement sept jours et du 30 jours 30 déplacements augmenteraient de 2 %. De leur côté, les abonnements 31 jours tout public pourraient enregistrer une hausse de 1 € chaque année.

Une évolution des tarifs pour les moins de 26 ans à Toulouse

Tisséo souhaite par ailleurs maintenir « une tarification spéciale très attractive pour les jeunes de moins de 26 ans ». Le réseau de transports en commun propose ainsi d’introduire un critère de ressources (statut boursier) pour bénéficier du tarif payant le plus bas de la tarification solidaire.

Tous les moins de 26 ans continueront d’avoir un accès systématique à celle-ci. La gratuité est maintenue pour les étudiants boursiers échelon 7 et les 4-10 ans bénéficieront toujours du tarif le plus bas. Enfin, l’accès au tarif d’abonnement le plus bas est soumis aux conditions de ressources dès 11 ans.

Tisséo veut introduire un nouveau seuil pour la tarification solidaire

Pour rappel, les retraités et séniors, les personnes en situation de handicap et les demandeurs d’emploi indemnisés bénéficient de la tarification solidaire quel que soit leur niveau de ressources. Mais Tisséo veut instaurer un niveau de réduction supplémentaire pour les revenus supérieurs à 2 606 € par mois dès le 1er septembre 2022.

Un troisième tarif à “31 Jours” à hauteur de 50 % de réduction sera donc créé (valeur 1er septembre 2022 – 27,50 €). Il progressera également de 0,50 € chaque année. D’après Tisséo, cela ne concerne pas 64 % des bénéficiaires actuels des tarifs solidaires.

Héloïse Thépaut