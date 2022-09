Composition, blessures, déclarations… L’avant-match Stade Toulousain-Toulon

Le Stade Toulousain reçoit Toulon pour la deuxième journée de Top 14, ce dimanche 11 septembre à 21h05. L’avant-match.

Le stade Ernest Wallon sera à guichet fermé pour la réception des Toulonnais. Crédit photo : Frédéric Neupont (wikimedia commons) / CC BY-SA.

Après une première victoire sur le fil face à Bordeaux (25-26), les Stadistes reçoivent, pour la deuxième journée de Top 14, le Racing Club Toulonnais (RCT). Cette première rencontre à domicile de la saison toulousaine aura lieu dans un stade d’Ernest-Wallon à guichet fermé, ce dimanche 11 septembre 2022 à 21h05.

Comme le Stade Toulousain, Toulon a gagné son premier match. C’était contre l’Aviron Bayonnais, 40 à 25. « On a vu de quoi ils étaient capables, (…) avec une mêlée ultra dominante et des super ballons portés. À nous d’être prêts, sinon ca va piquer. » a déclaré Julien Marchand, talonneur et capitaine, en conférence de presse.

La composition du Stade Toulousain face à Toulon

Pas de grosse surprise dans la composition choisie par Ugo Mola, l’entraîneur du Stade Toulousain, pour le match contre Toulon. Deux recrues sont titularisées : Alexandre Roumat en flanker (7) et Arthur Retière à l’aile droite (14)

À noter le retour de l’international François Cros, pour l’instant sur le banc des remplaçants aux côtés du jeune Théo Ntamack, qui pourrait disputer son premier match en rouge et noir. Comme pour la première journée, Thomas Ramos a été préféré à l’arrière, Melvin Jaminet rejoint donc lui aussi le banc.

Dans son point infirmerie, voici les informations partagées par le Stade Toulousain avant la réception de Toulon : « François Cros réintègre l’entraînement et les matchs avec le groupe professionnel, tandis que Pierre-Louis Barassi rentre à l’infirmerie après une blessure à la cheville. Lucas Tauzin, Thibaud Flament, Yannick Youyoutte et David Ainu’u intensifient leur travail de courses avant une reprise du jeu adaptée. Cyril Baille suit sa rééducation à Perpignan. Evolution très positive pour Santiago Chocobares, après 2 mois et demi de réathlétisation post-opération. Pita Ahki et Paul Graou récupèrent de leur opération et commencent les premiers soins. »

📋 La compo pour notre premier match à Ernest Wallon cette saison 💪



📣 𝗔𝗹𝗹𝗲𝘇 𝗧𝗼𝘂𝗹𝗼𝘂𝘀𝗲 🔥#STRCT #FamilleST pic.twitter.com/QVz2OaLALQ — Stade Toulousain (@StadeToulousain) September 10, 2022