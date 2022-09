Top 14. Le Stade Toulousain s’impose de justesse à Bordeaux

Le Stade Toulousain décroche une victoire, dans la douleur, face à Bordeaux à l’occasion de la reprise du Top 14.

Le Stade Toulousain est qualifié pour la demi-finale de Coupe d’Europe après un match rempli de suspense. Crédit photo : twitter @StadeToulousain

Ça passe. Le Stade Toulousain s’est imposé de justesse, 25 à 26, face à l’Union Bordeaux-Bègles à l’occasion de la reprise du Top 14 dimanche 4 septembre. Les Stadistes étaient menés au score avant la pause, 22 à 9, et ont réalisé une incroyable remontée en seconde période.

𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 🏁



Belle victoire de nos Stadistes, sur le fil, qui s'imposent 26 à 25 pour le 1er match de la saison face à l'UBB 🤩🔴⚫#UBBST pic.twitter.com/cM3XGenMC5 — Stade Toulousain (@StadeToulousain) September 4, 2022

Les deux équipes se sont battues sur chaque point. Après deux pénalités signées Thomas Ramos, (4e et 15e minutes), les Toulousains ont subi toute la première période de la rencontre. L’UBB marque trois essais grâce à Rémi Lamerat (23e) puis Madosh Tambwe (28e et 34e). Les Rouge et Noir se réveillent en seconde période. Matthis Lebel concrétise à la 56e minute. Romain Ntamack ajoute un essai de plus pour le compte des Toulousains à la 59e.

Le Stade Toulousain entame la saison à Bordeaux avec une infirmerie remplie

« C’était important de faire un gros match ici pour lancer notre saison parce que Bordeaux était un gros du championnat. On va pouvoir construire sur ça, mais on ne va pas se reposer là-dessus. On va essayer de monter en puissance sur les prochains week-ends parce qu’on a quand même de la marge », déclare Antoine Dupont au micro de Canal+ après le match.

La rencontre entre l’Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain, les voisins ennemis du Sud-ouest, s’est disputée dans un stade Jacques-Chaban-Delmas à guichets fermés. Les Rouge et Noir ont débuté la saison sans plusieurs joueurs blessés : Ahki, Flament, Youyoutte, Cros, Ainu’u et Graou. Aussi, l’ailier argentin Mallia et le troisième-ligne sud-africain Elstadt, sont retenus avec leurs sélections à l’occasion du Rugby Championship.