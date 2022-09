UBB-Stade Toulousain : l’heure de la reprise du Top 14

Le Stade Toulousain se déplace à Chaban-Delmas, ce dimanche 4 septembre à 2022, pour affronter l’Union Bordeaux-Bègles (UBB). Un match synonyme de reprise du championnat de Top 14 pour deux équipes prétendantes au titre.

Thomas Ramos est sur la feuille de match, titularisé à l’arrière, pour ce premier match de la saison. Crédit photo : © Stade Toulousain (Photothèque).

C’est officiellement l’heure de la reprise pour les Rouge et Noir. Le Stade Toulousain entame sa saison 2022-2023 de Top 14 ce dimanche 4 septembre, face à l’Union Bordeaux-Bègles (UBB). Les Stadistes se déplacent pour cette première journée à Chaban-Delmas, en attendant de retrouver Ernest-Wallon le 11 septembre contre Toulon.

Un match à enjeu arrive donc dès la première rencontre. Les deux équipes avaient en effet terminé à un seul point d’écart la saison précédente. L’avantage était pour l’UBB, avec 72 points et une troisième place, contre 71 pour le Stade Toulousain, quatrième.

Lors de la phase finale de la saison dernière, les deux équipes avaient remporté leur match de barrage, mais perdu leur demi-finales. L’une comme l’autre a les arguments pour prétendre à nouveau au titre de champion cette saison.

La compo du Stade Toulousain face à l’UBB

Le Stade Toulousain a communiqué sur ses joueurs actuellement blessés. « Cyril Baille (adducteur), Pita Ahki (genou) et Paul Graou (main), se sont blessés durant l’intersaison et se sont fait opérer. Yannick Youyoutte (biceps), David Ainu’u (adducteur) et Thibaud Flament (cheville), sont actuellement en phase de réathlétisation, tout comme Santiago Chocobares. Lucas Tauzin (poignet) et François Cros (genou) reprennent les entraînements de rugby. » détaille le club.

Pour affronter l’UBB, le Stade Toulousain a retenu deux de ses nouvelles recrues. Joshua Brennan, jeune Irlandais de 20 ans, est titularisé en deuxième ligne et Pierre-Louis Barassi, arrivé de Lyon, au centre.

La charnière Antoine Dupont – Romain Ntamack débutera le match, accompagnée de Matthis Lebel et Dimitri Delibes sur les ailes. À l’arrière, Ugo Mola a décidé d’entamer ce premier match de la saison avec Thomas Ramos.