Seysses. Les Jardins d’Occitanie proposent la découverte des plantes médicinales

Pour la deuxième fois, les Jardins d’Occitanie donnent rendez-vous au public les week-ends du 18 et 19 ainsi que du 25 et 26 juin. L’objectif : faire découvrir leur exploitation locale de plantes médicinales.

Les Jardins d’Occitanie sont connus pour leur culture de ginseng Bio français et européen. (Image d’illustration : CC BY-ND Priya Jaishanker / Flickr)

Les médecines douces et les produits circuits courts ? Ce sont les mots clés des Jardins d’Occitanie. Situé sur la commune de Seysses, près de Toulouse, le laboratoire-producteur français ouvre ses portes au public pendant deux week-ends. Le samedi 18 et dimanche 19 ainsi que le samedi 25 et dimanche 26 juin, le public pourra découvrir les cultures de plantes médicinales dites Bio des Jardins d’Occitanie au travers de visites guidées.

Des visites guidées dans les Jardins d’Occitanie en pleine période de récoltes

Les visites guidées sont gratuites pour découvrir les jardins en pleine récolte. Mais récolte de quoi ? Les Jardins d’Occitanie sont connus pour leur culture de ginseng Bio français et européen. C’est une des plantes médicinales les plus consommées au monde, originaire d’Asie, selon le laboratoire-producteur. Aujourd’hui, les jardins près de Toulouse cultivent une dizaine d’espèces de ginseng. Ils le transforment et le commercialisent en pharmacie et herboristerie.

C’est dans ce contexte que les plus curieux pourront tout apprendre sur les plantes médicinales. Ces visites guidées sont suivies par une conférence en plein air animée par Cynthia Medico, naturopathe à Toulouse. Elle évoquera comment bien choisir et utiliser les plantes. Un bar végétal proposera de quoi se rafraîchir pour les visiteurs. Des départs sont prévus toutes les heures le samedi de 14h à 17h et le dimanche de 10h à 17h. Deux ateliers « Créer son jardin de plantes médicinales » sont également proposés les samedis 18 et 25 juin. Ils sont sur réservation au prix de 15 euros par personne.

Les visites sont gratuites et sur réservation au 09 72 62 84 34.