Sécheresse. Des restrictions d’eau dans la métropole de Toulouse

Pour faire face à la sécheresse, des restrictions d’eau sont appliquées sur une grande partie de la métropole de Toulouse mardi 2 août. (Image d’illustration CC BY-NC-ND David McKelvey)

La sécheresse ne cesse de s’accentuer. Alors que 90 départements de la France métropolitaine, dont une partie de la Haute-Garonne, font l’objet de restrictions d’eau, la ville de Toulouse est jusqu’à présent épargnée par les limitations. Mais cela va changer « en raison de la très forte baisse du niveau d’eau dans la Garonne », selon Toulouse métropole.

« À partir de mardi 2 août, l’alerte sécheresse est déclenchée par la préfecture de Haute-Garonne avec des mesures de restriction des prélèvements d’eau qui s’appliquent dans de nombreuses communes de la métropole de Toulouse », annonce la collectivité.

Toutes les communes de la métropole toulousaine sont concernées, sauf Aigrefeuille, Beaupuy, Colomiers, Cornebarrieu, Dremil Lafage, Cugnaux, Mondouzil, Mons, Montrabé, Saint-Orens, Pibrac, Pin-Balma, Tournefeuille et Villeneuve-Tolosane.

Quelles restrictions d’eau sur la métropole de Toulouse ?

À compter du mardi 2 août à 8 heures, les usagers des communes concernées ne pourront plus utiliser le réseau d’eau potable pour :

– laver leur voiture ;

– arroser les pelouses et les espaces verts entre 8h et 20h (arrosage potagers non concernés) ;

– remplir et mettre à niveau dans la journée (8h à 20h) les piscines privées ;

– remplir ou maintenir à niveau des plans d’eau de loisirs à usage personnel.

L’arrêté préfectoral annonçant ces restrictions d’eau sur la métropole de Toulouse est valable jusqu’au mercredi 31 août 2022, sauf en cas d’éventuelles levées ou élargissement des mesures. Cela dépendra de l’évolution des conditions hydroclimatiques.

Quant aux usagers ayant des points de prélèvement hors du réseau d’eau potable dans les communes concernées, l’arrêté précise que les pompages sont interdits entre le 2 août et le 31 août, du lundi 8 heures au mardi 8 heures.