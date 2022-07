Où voir la Super Lune du 13 juillet à Toulouse ?

La “Super Lune” sera visible dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 juillet dans le ciel de Toulouse, comme dans toute la France métropolitaine. Ce phénomène observable à l’œil nu se produit lorsque la Lune se trouve au plus près de la Terre.

Ce mercredi 13 juillet, la Super Lune sera visible au-dessus de Toulouse CC Pexels

Dès la tombée de la nuit, ce mercredi 13 juillet, la Lune vous paraîtra plus brillante et plus imposante que d’habitude. Et pour cause, vous assisterez ce soir-là à la troisième “Super Lune” de l’année 2022. Ce phénomène se produit lorsque la Lune, pleine, se trouve au plus près de la Terre, aux alentours de 363 300 kilomètres selon la NASA. Ce mercredi soir, elle devrait être encore plus proche, à 357 264 kilomètres de notre planète, et sera visible jusqu’à tard dans la nuit, ou plutôt tôt le matin au levé du soleil, vers 5 heures ce jeudi 14 juillet.

Dans l’attente de la super lune de mercredi, échauffons-nous l’esprit en regardant cette lune pleine photographiée par l’équipage de l’ISS (Photo NASA). pic.twitter.com/XDdDaB3pC1 — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) July 11, 2022

La prochaine et dernière Super Lune de l’année devrait se produire le 11 août prochain, juste avant la célèbre nuit d’étoiles filantes, prévue le lendemain.

Où observer la Super Lune à Toulouse ?

La Super Lune sera notable à l’œil nu durant plusieurs heures dans le ciel de Toulouse. Il est également possible d’utiliser des jumelles ou un télescope pour observer les détails apparents à la surface du satellite naturel, tels que les cratères et les crêtes. Pour profiter au maximum du spectacle, il est conseillé de s’éloigner du centre-ville et de sa pollution lumineuse. Vous pouvez par exemple monter au sommet de la colline de Pech David, afin que le ciel soit au maximum dégagé. D’ailleurs, aucun nuage ne devrait obstruer la vue ces mercredi 13 et jeudi 14 juillet à Toulouse, selon les prévisions de Météo France.

Il est également possible de participer à la soirée “Au clair de la Pleine Lune” organisée par l’association Balcon des étoiles. Celle-ci débutera avec une balade au rythme du levé de la pleine Lune, à « l’instant précis où son fin liseré transperce notre atmosphère et vient se poser sur les lointains coteaux ». Puis, lorsque le satellite naturel atteint son point culminant, les marcheurs accèdent, eux, à l’observatoire de l’association afin de contempler l’astre et les étoiles autour à l’aide de lunettes astronomiques et de télescopes.

Informations pratiques : Balcon des Étoiles, 48 rue Grand Rue, Latrape. Mercredi 13 juillet de 20h à minuit. Sur réservation. Tarif : de 12 à 15 euros.