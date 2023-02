Où manger des crêpes pour à Toulouse ?

Le Journal Toulousain vous propose une sélection d’enseignes qui vous concoctent de délicieuses crêpes à Toulouse. Des spécialités bretonnes aux galettes à composer soi-même… Les voici.

Où manger des crêpes pour la Chandeleur à Toulouse ? CC Nadya Grunau

Crêperie de l’Écluse à Toulouse

Il suffit de pousser la discrète petite porte en bois de la Crêperie de l’Écluse pour se plonger dans un cadre chaleureux et convivial, niché à deux pas de la place Saint-Pierre dans le centre historique de Toulouse, à l’endroit même où le canal de Brienne rejoint la Garonne. À l’intérieur, vous pouvez déguster de délicieuses galettes faites maison à base de farine artisanale, en vous réchauffant près des flammes de la superbe cheminée en pierre typique de la Ville rose.

La crêperie fait partie des établissements recommandés par l’édition 2023 de Petit futé. Le guide gastronomique la décrit comme une « adresse que les Toulousains se refilent de bouche à oreille tant la qualité et l’accueil sont au rendez-vous ». Ne manquez pas de craquer pour une des galettes salées au jambon, à l’emmental, aux poireaux, au saumon, aux champignons ou encore aux fromages. Et de terminer sur une note sucrée, avec, par exemple, une crêpe à la violette.

Infos pratiques : Crêperie de l’Écluse, 7 allée de Brienne, Toulouse. Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h puis de 19h30 à 22h.

Des crêpes de Pastel et Sarrasin

Comme son nom l’indique, la crêperie Pastel et Sarrasin, située tout près de la basilique Saint-Sernin, vous propose de déguster des crêpes conçues à base de Sarrasin. Une farine bretonne dépourvue de gluten, riche en protéines et antioxydants. Au menu : un large choix de galettes salées originales. Comme la “Parmesan Serrano” sublimée par du pesto rouge et un sorbet de basilic, ou encore la “Poulet cacahuète”, accompagnée de mousseline de butternut et de sauce aux cacahuètes.

Vous pouvez également retrouver les saveurs du Sud-Ouest dans les galettes à la saucisse de Toulouse, au lard grillé des Pyrénées, à la mousseline de haricots tarbais ou encore au fromage Bethmale. Pour profiter pleinement de votre dégustation, sirotez un verre de cidre venu tout droit du Morbihan. S’il vous reste un peu de place pour le dessert, craquez pour des crêpes “classiques” au sucre, confiture ou chocolat. Ou pour des crêpes plus “gourmandes”, pralinées, meringuées, au caramel beurre salé ou aux poires pochées.

Infos pratiques : Pastel et Sarrasin, 75 rue du Taur, Toulouse. Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h, puis de 19h à 21h30, le samedi de 12h à 22h30 et le dimanche de 12h à 21h30.

Le Galuchat, à s’en lécher les doigts

Le Galuchat est également une crêperie incontournable pour tous les gourmands. Notamment pour son large choix de crêpes sucrées. Comme celle surnommée “bounty”, à la glace de noix de coco, chocolat chaud et chantilly. Et ce n’est pas tout. Vous pouvez aussi déguster des crêpes façon tarte tatin, banoffee et michoko. Ou encore à la crème de châtaigne et aux bananes braisées.

De même, l’enseigne située dans le quartier de l’université vous propose de savourer de nombreuses galettes salées. De la “provençale” aux poivrons, chèvre, huile d’olive et basilic, à la “Guéméné” à l’andouille, pommes et oignons, en passant par la “nordique” au saumon, pommes de terre et citron et la “savoyarde” au fromage à raclette et lard fumé… Il y en a pour tous les goûts. L’objectif du chef est simple : « Mettre en avant des produits frais et locaux achetés tous les matins sur le marché de Toulouse et les cuisiner devant les clients pour garder un esprit de convivialité et de partage ». Pari gagnant.

Infos pratiques : Le Galuchat, 40 rue des Lois, Toulouse. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h.

Direction la Bretagne au Menhir

Bois sculpté, triskell, phare, hermine et océan à perte de vue. On s’y croirait presque. À Toulouse, la crêperie le Menhir vous fait voyager jusqu’en Bretagne. Une fois arrivés à bon port, il vous sera toutefois difficile de faire un choix parmi la trentaine de succulentes galettes salées proposées à la carte. Toutes, ou presque, font référence à ce petit coin de France. La galette “Gourvennec”, nom de l’ancien footballeur originaire du Finistère, se compose de poulet rissolé aux oignons et de crème de roquefort. La “tad-kozh”, qui signifie “grand-père”, allie les asperges, les oeufs brouillés et le persil, puis la “mamm-gozh”, traduction “grand-mère”, mêle épinards, saumon, crème fraîche et aneth.

Côté sucré, aussi, il y a de quoi faire tourner les têtes. La carte comporte le même nombre de crêpes que de galettes salées. Confiture, chocolat, miel, caramel, crème de marrons, pomme, poire, pêche, banane et toutes leurs déclinaisons… On craquera notamment pour la crêpe à la pêche, gelée de groseille, chantilly et amandes grillées, ou encore pour celle à la pomme flambée au Calvados (eau de vie obtenue après distillation de cidre).

Infos pratiques : Le Menhir, 14 rue du Pont Guilhemery, Toulouse. Ouvert du mardi au samedi de 19h à 21h30, et le samedi de 12h à 13h30.

Des crêpes dans un food-truck

Le food-truck “Tonnerre de Crêpes” vous propose de déguster de savoureuses crêpes préparées à base de produits frais et locaux. Les farines de sarrasin et de blé bio, par exemple, sont fabriquées à Montclar Lauraguais, à seulement une demi-heure de Toulouse. Vous pouvez ici choisir de consommer les crêpes sur place. Ou de les emporter pour la pause déjeuner, comme à la maison. Les chefs vous invitent à découvrir leurs galettes salées au saumon gravlax et houmous, à la saucisse, cantal et oignons confits, aux légumes, fêta et amandes ou à la raclette, pommes de terre et coppa. Vous pouvez également composer votre propre galette.

En dessert, ou au goûter, les grands classiques : beurre et sucre, confiture maison, citron, caramel beurre salé, pâte à tartiner, chocolat ou coulis de framboise. Le plus de l’enseigne est de proposer des lots de six galettes ou de six crêpes nature que vous pouvez récupérer toutes faites afin de les emporter chez vous et d’y ajouter les garnitures de votre choix. Une solution pratique si vous n’avez pas le temps de préparer vos propres crêpes pour célébrer la Chandeleur à Toulouse.

Infos pratiques : Tonnerre de Crêpes, 36 rue Saurines, Toulouse. Emplacements différents chaque midi, à retrouver sur le site internet.