Restaurant, bar, cinéma : où se blottir au coin de la cheminée à Toulouse pendant l’hiver ?

À Toulouse, plusieurs établissements vous proposent de vous installer près de la cheminée pour partager un repas, boire un verre ou participer à des soirées culturelles. C’est notamment le cas du bistrot du cinéma Utopia de Borderouge, des restaurants le Versant et La Cendrée, comme du bar La Maison dans le centre de la ville rose.

Une cheminée dans un restaurant d’altitude… à Toulouse

À Toulouse, le Versant vous propose de faire escale, le temps d’une soirée, à la montagne. Il est « le seul restaurant d’altitude situé à seulement 156 mètres de hauteur », admettent ses propriétaires. Mais tous les éléments sont là : skis anciens accrochés sur le mur, briques roses typiques de la région toulousaine, cheminée électrique, tables en bois façon chalet suisse et même télécabine aménagée pour que vous puissiez vous y restaurer.

Un voyage qui ravira également vos papilles puisqu’en entrée, vous aurez le choix entre des planches de charcuterie et de fromages, du reblochon pané, un œuf parfait accompagné de son croque-monsieur au jambon à la truffe ou encore des bricks au potimarron. En plat, le Versant propose des entrecôtes, des ris de veau aux girolles, des bras de poulpes braisés, ou encore de multiples sortes de raclettes, fondues, croziflettes, tartiflettes et leurs déclinaisons au fromage de chèvre. À savoir que plusieurs de ces plats sont végétariens ou adaptables.

Infos pratiques : Le Versant, 47 rue de Metz, Toulouse. Ouvert tous les jours de 12h à 14h, puis de 19h à 22h30, 23h le vendredi et samedi. Réservations au 05 18 22 01 67.

Un brunch au coin du feu dans un cinéma de Toulouse

Quoi de mieux que de se réchauffer au coin du feu après avoir vu un bon film. Au cinéma Utopia de Borderouge, c’est possible. Son bistrot est en effet doté d’une cheminée, près de laquelle vous pouvez vous installer pour déguster un brunch concocté à Toulouse par la Boucherie végétale. Ce dernier est modifié régulièrement. En ce moment, vous avez le choix entre du tofu brouillé, du saumon fumé végan (faumon) et une salade de pommes de terre pour le côté salé, puis du riz au lait d’amande et un muffin à la corne de gazelle pour le sucré. Le tout, accompagné d’une boisson chaude, ou froide, au choix.

Ouvert l’après-midi, le Domovoï prend des allures de salon de thé. Puis en soirée, vous pouvez déguster toutes sortes de plats également élaborés par la boucherie végétale. Le bistrot a été imaginé comme un lieu d’échanges, dans lequel vous pouvez discuter avec les clients de la table voisine du film que vous venez de visionner, ou du dernier livre que vous avez feuilleté. De plus, l’établissement organise fréquemment des soirées culturelles, à l’image de l’atelier de slam qui aura lieu le samedi 14 janvier prochain.

Infos pratiques : Le Domovoï, 59 avenue Maurice Bourgès-Maunoury, Toulouse. Ouvert du mardi au dimanche, en semaine de 13h30 à 21h, jusqu’à 22h le vendredi, puis de 15h à 21h le samedi et de 10h30 à 21h le dimanche. Réservations au 05 61 50 50 43.

Des grillades cuites dans la cheminée du restaurant La Cendrée à Toulouse

À deux pas de la place Esquirol, le restaurant La Cendrée concocte des plats traditionnels aux saveurs du Sud-Ouest. Malgré une récente rénovation, qui a fait naître une épicerie fine dans la partie avant de l’établissement, le restaurant a conservé sa salle de restauration dans la partie arrière, qui forme une sorte de petit cocon moderne et épuré dans lequel trône une sublime cheminée datant du XVe siècle.

« Les viandes et les poissons sont toujours cuits dans notre grande cheminée en brique toulousaine. C’est l’ADN de La Cendrée », explique Sébastien Franjau, propriétaire du restaurant. Vous pouvez ici vous régaler avec des grillades accompagnées de frites faites maison, de suprêmes de pintade, de magrets de canard entiers, de tentacules d’encornets, ou bien vous tourner vers le risotto aux champignons ou le cassoulet aux haricots tarbais.

Infos pratiques : La Cendrée, 11 rue des Tourneurs, Toulouse. Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h puis de 19h30 à 21h30. Réservations au 05 61 25 76 97 ou en ligne.

Une cheminée, comme à la maison

L’objectif du bar La Maison est de vous faire sentir chez vous. D’un côté, “le Salon”, situé au premier étage, est décoré dans un style très “British”. Le lieu se prête aussi bien à la dégustation de thé entre amis, qu’aux apéritifs entre collègues après une journée de travail bien chargée. Au coin du feu, les canapés vintage côtoient les fauteuils Louis XV et les assises industrielles qui reposent sur une moquette épaisse. Commandez ici quelques tapas accompagnées d’une bière artisanale pour un moment de détente assuré.

Côté, “Maison”, aussi, vous pouvez vous blottir près d’une cheminée pour siroter un large choix de cocktails, comme de vins de la région et d’ailleurs. Les jeudis soirs, l’établissement vous propose près de 30 000 chansons pour enflammer les soirées karaoké. Puis un mardi sur deux, il organise des blind tests. « Entre battle de danse, défi ambiance et shooters du patron, vous allez adorer vos mardis soirs, et un peu moins vos mercredis matins », plaisantent les gérants de La Maison.

Infos pratiques : La Maison, 9 rue Gabriel Peri, Toulouse. Ouvert du mardi au samedi de 17h à 2h. Le Salon, du mercredi au samedi de 19h à 2h. Réservations au 05 61 62 87 22.