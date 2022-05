“La folle histoire de Michel Montana” de Oldelaf et Alain Berthier à la Comédie de Toulouse

Le spectacle reporté d’Oldelaf et d’Alain Berthier débarque à la Comédie de Toulouse ce lundi 16 mai. Dès 20h, le duo présentera “La folle histoire de Michel Montana”.

Oldelaf et Alain Berthier propose une soirée où musique et humour absurde sont au programme. © Francis Guillard

Cette fois c’est la bonne. Le duo Oldelaf et Alain Berthier devait se produire à la Comédie de Toulouse le 13 avril dernier. La date a finalement été reportée à ce lundi 16 mai. Dès 20h, le duo d’humoristes et musiciens présenteront leur spectacle “La folle histoire de Michel Montana” au public toulousain.

Une guitare et une poubelle basse pour accompagner Oldelaf et Alain Berthier

Musique et humour absurde sont au programme de cette soirée. Le spectacle se résume ainsi : « Oldelaf et Alain Berthier réhabilitant la mémoire de Michel Montana, ce chanteur trop vite oublié, cristallisent en 1h15 ce qui se fait de mieux aujourd’hui sur Terre en termes de Savoir, de Chansons et de Bonne Poilade des Familles. A n’en pas douter, le spectacle le plus rentable du marché ».

Tout au long du spectacle, les deux artistes enchaînent des chansons des plus loufoques avec le plus grand sérieux possible. De la chanson du petit orteil contre un lit en bois aux péripéties de Michel Montana, Oldelaf et Alain Berthier s’accompagnent d’une guitare et d’une poubelle basse.

Cinq raisons d’aller voir “La folle histoire de Michel Montana”

Le spectacle a rempli l’Alhambra, l’Olympia et un Zénith de Paris. Le duo s’arrête ce lundi 16 mai à Toulouse pour sa dernière représentation du spectacle. Dans son communiqué de presse, la production donne cinq raisons d’aller le voir :

Le Spectacle le plus farouchement désopilant des 12 dernières années

Une conférence passionnante et instructive sur le plus grand chanteur du siècle dernier : Michel Montana

Des chansons inoubliables qui restent dans le cœur des gens, interprétées avec maestria, une guitare, et une poubelle

Une histoire d’amitié voire de fraternité poignante entre les deux intervenants

L’occasion pour le public de faire perdurer le statut d’intermittent du spectacle d’Oldelaf et Alain Berthier

Plus d’informations sur le site de la Comédie de Toulouse.