« Macroniste », « Hidalgo du rap », le dernier titre de Bigflo et Oli divise

Le duo Bigflo et Oli a dévoilé le titre « Sacré Bordel ». Il y a des fans qui adorent, mais les deux rappeurs ont aussi attiré les critiques. Crédit : capture d’écran – DIGIZIK – Jérémie Levypon – Universal Music

Le duo formé par les Toulousains Bigflo et Oli a dévoilé « Sacré Bordel » mardi 5 avril. Ce morceau marque leur retour après un an et demi d’absence. Comme expliqué sur leurs réseaux sociaux, ils avaient besoin d’une pause afin de prendre du temps pour eux.

Puis ils ont fait quelques apparitions, comme sur la place du Capitole, en plein cœur de la Ville rose, le 22 mars. Les passants ont pu les voir enfermés dans un studio en verre avec une table de mixage, un piano et un canapé rouge notamment.

Les deux frères enregistraient le clip de « Sacré Bordel ». Dans ce morceau dévoilé quelques jours avant le premier tour de l’élection présidentielle, ils réaffirment leur amour pour la France. Ils se montrent également critiques en dénonçant les stéréotypes et les contradictions d’un pays qui se veut une terre d’accueil, mais où la discrimination persiste.

Les frangins qui jouissent d’une image positive auprès du jeune public remportent l’adhésion des fans. Mais « Sacré Bordel » est aussi l’objet de nombreuses critiques. Bigflo et Oli sont taxés de « Macroniste » ou encore « Hidalgo du rap ».

Bon dsl mais en fait jsuis trop choquée du son de big flo et oli nul à chier complètement vide macroniste qui sort 4 jours avant les élections donc bref je rt tous les tweets drôles que je trouve faites pas gaffe 👍 — Julia !!!!! (@s3venteencoeur) April 6, 2022

Big Flo et Oli c'est une catastrophe. Tfaçon c'est toujours une catastrophe quand des rappeurs font un son pour dire qu'ils aiment la France — 🥇 Starting-blocks OUT (@EA_Mrick) April 6, 2022

Le nouveau morceau de Big Flo et Oli c’est une honte putain et tout le monde approuve.

Avoir ce discours à la pire période … — Nêrvôûs⚡️Kîd (@Arnaudraf) April 6, 2022

Bigflo & Oli, les digne héritier du rap désengagé.



T'a les artistes qui disent des trucs, ceux qui essaient d'en dire mais c'est pas toujours clair, et ceux qui font bien gaffe à dire tout et son contraire pour brusquer personne. Le rap Macron 2017, le rap "en même temps". https://t.co/WkDgmx2JWH — Messahira (@Messahira) April 6, 2022

Ça va critiquer parce que c’est BigFlo & Oli mais je jure que c’est grave un bon son et que le retour fait plaisir https://t.co/bX7B7uCwT5 — ➴ 𝑳𝒆𝒏𝒔𝒔𝒔 (@_Lensss_) April 5, 2022

Vous avez vu le dernier clip de Bigflo & Oli ? Du “rap” bien tiède, bien républicain, bien “ni de gauche ni de droite”, bien “arrêtez de vous plaindre”. Bref, comme le résume ce billet : un son “pas sur la France, mais pour la France” & son ordre établi.https://t.co/N2wCQc4WXK pic.twitter.com/KseZbbZ2Am — Sihame Assbague (@s_assbague) April 7, 2022