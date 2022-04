Voici le dernier clip de Bigflo et Oli, « Sacré bordel »

Après une pause d’un an et demi, Bigflo et Oli ont dévoilé ce mardi 5 avril, à midi, leur nouveau clip, « Sacré bordel ». Une ode à la France et à ses différences.

Ils avaient grandement fait parler d’eux, il y a deux semaines, lorsqu’ils ont installé un grand studio en verre place du Capitole. Bigflo et Oli y ont tourné le clip de leur nouveau titre, « Sacré bordel ». Un morceau qui est sorti, ce mardi 5 avril, à minuit sur toutes les plateformes de streaming, avant la révélation du clip ce midi.

Bigflo et Oli, fidèles à eux-mêmes

« Sacré Bordel », une chanson qui rappelle étrangement deux morceaux extraits de leur dernier album, « La Vie de rêve », sorti en 2018, à savoir « Bienvenue chez moi » et « Rentrez chez vous ! » Dans ce nouveau single, les deux frangins, d’origine argentine par leur père et algérienne par leur mère, réaffirment leur amour pour la France. Cependant, ils se montrent également critiques en dénonçant les stéréotypes et les contradictions d’un pays qui se veut terre d’accueil mais où la discrimination persiste.

Et, à moins d’une semaine du premier tour de l’élection présidentielle, la sortie d’une chanson qui commence par « Pourquoi je suis mal à l’aise devant mon propre drapeau ? Pourquoi j’le vois brandi uniquement à l’étranger ou chez les fachos ? » prend forcément une dimension particulière.

Fin de la pause

Ce nouveau titre signe le grand retour de Bigflo et Oli, après une pause initiée en octobre 2020. Un retrait de la scène médiatique nécessaire pour les deux frères, qui révélaient une certaine lassitude dans leur documentaire « Presque Trop ». « On a tellement sorti de trucs, il y a une surconsommation », y déclarait Oli. « On va faire un an et demi, deux ans de pause. » Une attente désormais terminée pour les fans du duo.

Elioth Salmon