Ligue 1. Retrouvailles entre le TFC et le FC Nantes à La Beaujoire

Un peu plus d’un an après un barrage malheureux pour la montée en Ligue 1, le TFC retrouve le FC Nantes pour la quatrième journée du championnat.

Photo d’illustration : Les joueurs du TFC en préparation en Espagne. Crédit photo : Toulouse Football Club

À l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1, le TFC se déplace au stade de La Beaujoire pour défier le FC Nantes dimanche 28 août à 13 heures. C’est un match très attendu par les supporters des Violets. Il y a un peu plus d’un an, les deux clubs ont disputé un barrage pour la montée en première division qui ne s’est pas bien terminé pour les Toulousains finalement restés en Ligue 2. Dans l’histoire récente du TFC, les Canaries occupent donc une place spéciale.

Mais le coach Philippe Montanier n’a pas utilisé cela pour motiver ses joueurs. « Ils n’ont pas besoin de ça pour être motivés. Comme moi, beaucoup de joueurs n’ont pas participé et n’ont pas été impactés par ce match donc je pense que ce n’est pas un levier. Nous voulons surtout être dans la continuité de ce que nous faisons en éliminant tout ce qui nous parasite et qui nous empêche d’être encore plus performants », a-t-il expliqué en conférence de presse d’avant match.

Voici le groupe convoqué pour le match TFC – Nantes

Pour composer le groupe du TFC qui se déplace à Nantes, Philippe Montanier devrait notamment se passer de Rhys Healey, qui sera absent pour un long moment après une blessure. « Le niveau offensif est le secteur dans lequel nous sommes le mieux fourni. Nous sommes forcément tristes pour Rhys et pour nous, car c’est un joueur important de notre effectif, mais le foot, c’est comme ça », selon l’entraîneur.

Gardiens : Maxime Dupé, Kjetil Haug, Thomas Himeur

Défenseurs : Logan Costa, Mikkel Desler, Moussa Diarra, Kévin Keben, Rasmus Nicolaisen, Anthony Rouault, Oliver Zanden

Milieux : Farès Chaibi, Brecht Dejaegere, Denis Genreau, Steve Mvoué, Stijn Spierings, Branco van den Boomen

Attaquants : Zakaria Aboukhlal, Yanis Begraoui, Thijs Dallinga, Ado Onaiwu, Rafael Ratão