La pétanque des copains entame sa 2e saison estivale avec Antoine Dupont

Voilà une nouvelle offre pour les beaux jours. En ce début de mois de juin, La pétanque des copains a ouvert ses portes pour une deuxième saison estivale. Le lieu se trouve sur l’esplanade Alain-Savary, aux abords du Jardin des plantes, au sud du centre-ville de Toulouse.

Pour sa réouverture, La pétanque des copains annonce l’arrivée d’un petit nouveau en la personne d’Antoine Dupont, un des cadres du Stade Toulousain. Il rejoint l’aventure initiée par Cyril Baille, Lucas Cestan et Jules Baupin.

« On est amis depuis longtemps avec Cyril », raconte Lucas Cestan dans les colonnes d’Actu.fr. « C’est par lui qu’on a eu l’occasion de connaître Antoine Dupont qui nous a proposé de rejoindre l’aventure, en toute simplicité. Bien sûr, avoir le meilleur joueur du monde comme associé, c’est un petit plus en terme d’image. Mais si on travaille ensemble, c’est surtout parce qu’on est copains et qu’on se fait tous confiance. »

Pour ce qui est du reste, La pétanque des copains conserve la formule de sa première saison. Au menu, il y a du jambon ibérique ou blanc aux herbes, de la burrata, des anchois marinés, ou encore de l’houmous maison. Le tout, accompagné d’un cocktail, de bière ou de vin. « On travaille notamment avec la boucherie Saint-Georges ou Nona Lina pour les produits italiens, situé au marché Victor-Hugo. Et toute la charcuterie vient directement d’Espagne », explique l’associé.

Informations pratiques : La pétanque des copains, sur l’esplanade Alain-Savary, à Toulouse.