“Impulsez !”, un festival toulousain d’improvisation

Organisé par “Bulle carrée”, le festival d’improvisation “Impulsez !” tient sa 9e édition jusqu’au 3 décembre. Matchs d’impro, spectacles interactifs et ateliers divers sont au programme de cet évènement déconcertant.

Au festival, deux matchs d’impro sont notamment organisés entre différentes régions de la francophonie : France-Suisse et France-Québec-La Réunion. Affiche : Festival Impulsez !

Le théâtre est peut-être improvisé, mais pas le festival. Organiser un rendez-vous basé sur le changement, la spontanéité et l’adaptation, c’est toute l’ambivalence d’ “Impulsez !”. Ce festival d’improvisation se déroule à Toulouse, jusqu’au 3 décembre 2022.

Il est organisé par “Bulle carrée”, une école toulousaine en la matière. Dans la programmation du festival, on retrouve des spectacles participatifs, des ateliers, des matchs d’improvisation et autres OVNIs venus de cette branche atypique du théâtre. En chiffres, ce sont 18 compagnies pour 20 spectacles et 10 ateliers, dans 7 salles différentes de la Ville Rose.

Quatre rendez-vous ce dimanche

Il reste une vingtaine de rendez-vous avant le 3 décembre. Rien que ce dimanche 27 novembre, quatre spectacles sont proposés au café-théâtre “Le 57”.

Dans “Fusion” (14h), trois improvisateurs reçoivent chacun, secrètement, le nom d’un film avant de commencer. Ensemble, ils doivent créer une histoire, en utilisant les éléments du scénario de chaque film. Ensuite, le festival fait place au match d’improvisation junior. Les jeunes apprentis de la Bulle carrée donneront un spectacle amateur à 16h.

À 18h, place au duo “Instant T”, qui réagit aux éléments sons et lumières envoyés par les ingénieurs. La journée du festival se terminera à 20h, avec la projection du film “Poisson Rouge”, un roadmovie entre comédie et drame, par quatre experts en improvisation.

Informations pratiques : festival “Impulsez !”. Lieux et horaires variés en fonction des spectacles, à retrouver ici. Tarif : de 5 à 14€ le spectacle, prix dégressif en fonction du nombre de spectacles choisis. Réservation conseillée sur la billetterie en ligne.