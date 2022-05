Fin du masque obligatoire dans les transports en commun à Toulouse

Il ne sera plus obligatoire de porter un masque dans les transports en commun de l’agglomération de Toulouse à partir du lundi 16 mai.

Il ne sera plus obligatoire de porter un masque dans les transports en commun de l’agglomération de Toulouse à partir du lundi 16 mai. ©Bryan Faham

Une nouvelle étape va être franchie dans la levée des restrictions contre la Covid-19. À partir du lundi 16 mai, l’obligation de porter un masque dans les transports en commun sera suspendue dans de l’agglomération de Toulouse, comme dans le reste du pays. Son utilisation reste cependant recommandée. Il s’agit d’une des dernières mesures de lutte contre le coronavirus encore en vigueur.

La nouvelle a été annoncée par le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce mercredi 11 mai, à la sortie du dernier Conseil des ministres du gouvernement Castex. « La situation épidémique s’améliore, la pandémie n’est pas terminée, mais le nombre de nouveaux diagnostics au quotidien diminue et nous considérons qu’ils n’est plus adapté de maintenir cette obligation », a expliqué le ministre.

#COVID19 | À partir du 16 mai, le port du #masque ne sera plus obligatoire dans les transports 😷



Il restera recommandé 👉 contre le coronavirus et pour protéger les plus fragiles, les #GestesBarrières sont essentiels. pic.twitter.com/n7Qz8LSeCD — Ministère des Solidarités et de la Santé 🇫🇷 🇪🇺 (@Sante_Gouv) May 11, 2022

En Occitanie, le taux d’incidence du coronavirus s’élève à 361 cas pour cent mille habitants, selon les données communiquées par l’Agence régionale de santé d’Occitanie (ARS). Il était de 559 une semaine auparavant, et 989 il y a deux semaines. En Haute-Garonne, cet indicateur affiche 371.

Le port du masque n’est déjà plus obligatoire dans les entreprises, les commerces, les lieux de culte et à l’école depuis le 14 mars. Il est cependant resté obligatoire dans les transports collectifs et dans les établissements de santé. À partir du lundi 16 mai, son utilisation ne sera donc requise que dans les hôpitaux et dans les Ehpad.