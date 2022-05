Des films du Festival de Cannes projetés à Toulouse ce week-end

Plusieurs films sélectionnés pour le Festival de Cannes seront diffusés dans une salle de cinéma de Toulouse pendant ce week-end. Certains sont proposés au grand public plusieurs mois avant leur sortie.

Plusieurs films sélectionnés pour le Festival de Cannes seront proposés au Gaumont Wilson à Toulouse durant ce week-end. (CC BY-SA Alexandre Chassignon / Flickr)

De Cannes à Toulouse. Alors que le Festival de Cannes doit se conclure ce dimanche avec la remise de la Palme d’or, le cinéma Gaumont Wilson, à Toulouse, projette plusieurs films de la sélection à partir de ce vendredi 27 mai jusqu’au dimanche 29 mai. Ce sont au total douze films de la sélection officielle qui seront proposés aux cinéphiles de la Ville rose.

« Au programme, trois jours de célébration aux couleurs de la sélection cannoise ! », annoncent les Cinémas Pathé Gaumont. « Une occasion exceptionnelle pour vous de découvrir ces films, presque en même temps que les festivaliers, et pour certains, plusieurs mois avant leurs sorties au cinéma… »

Voici les films du Festival de Cannes projetés au Gaumont Wilson à Toulouse

Vendredi 27 mai

14h00 : “Plus que jamais” d’Emily Atef avec Gaspard Ulliel et Vicky Krieps – Un Certain Regard

16h45 : “L’innocent” de Louis Garrel, qui se met en scène avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg et Noémie Merlant – Hors Compétition

19h00 : “Chronique d’une liaison passagère” d’Emmanuel Mouret avec Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne – Cannes Première

21h30 : “As Bestas” de Rodrigo Sorogoyen avec Marina Foïs et Denis Ménochet – Cannes Première

Samedi 28 mai

14h00 : “Sans filtre” de Ruben Östlund avec Woody Harrelson et Harris Dickinson – Compétition Officielle

17h00 : “Tori et Lokita” de Jean-Pierre et Luc Dardenne avec Alban Ukaj et Tijmen Govaerts – Compétition Officielle

19h00 : “Mascarade” de Nicolas Bedos avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet et Marine Vacth – Hors Compétition

22h00 : “La nuit du 12” de Dominik Moll avec Bastien Bouillon et Bouli Lanners – Cannes Première

Dimanche 29 mai

13h00 : “Leila et ses frères” de Saeed Roustaee avec Taraneh Alidoosti – Compétition Officielle

16h15 : “Les amandiers” de Valeria Bruni Tedeschi avec Louis Garrel et Suzanne Lindon – Compétition Officielle

19h00 : “Decision to leave” de Park Chan-Wook avec Tang Wei – Compétition Officielle

21h45 : “Boy from heaven” de Tarik Saleh avec Tawfeek Barhom et Fares Fares – Compétition Officielle