Dernières places pour le conte musical “Baba Yaga”, par l’Orchestre du Capitole

L’Orchestre national du Capitole de Toulouse (ONCT) interprète ce dimanche 19 février “Baba Yaga”, un conte musical participatif et familial sous la direction de Christophe Mangou. Peuplé de sorcières et d’aventures féériques, cet évènement n’a plus qu’une poignée de places disponibles.

“Baba Yaga”, sorcière représentée en peinture par Viktor Vasnetsov (1917). Crédit : Viktor Vasnetsov / domaine public.

C’est une figure importante des contes populaires russes et de la culture slave. “Baba Yaga” est une méchante sorcière qui éprouve ses héros, mais les aide parfois. Ce personnage récurrent dans les fictions est au centre d’un conte musical, qui sera joué à la Halle aux Grains de Toulouse, ce dimanche 19 février 2023 à 10h45.

Sous la direction de Christophe Mangou, l’Orchestre national du Capitole interprètera différentes déclinaisons du conte. Ces récits cruels et féériques ont en effet inspiré de nombreux compositeurs russes, orientaux ou contemporains. Les principales œuvres reprises sont celles de Modeste Moussorgski et d’Igor Stravinski. Une musique qui accompagnera un texte de Maëlle Mietton, récité par elle même. Ce conte musical se veut participatif et familial, il s’adresse principalement aux enfants à partir de six ans.

Baba Yaga et Maïna

Sur la scène de la Halle aux Grains, le conte met en scène la petite Maïna, aux prises avec Baba Yaga. Cette œuvre a été choisie parmi les divers contes populaires où apparaît la sorcière, réécrite et adaptée pour être exprimée en musique. « Le concert commencera par une ouverture : “Baba Yaga, La Cabane sur des pattes de poule“, tiré des “Tableaux d’une exposition” de Moussorgski. Puis, nous plongerons dans le conte, raconté en mots et en musique, en contrepoint des “Danses concertantes” d’Igor Stravinski. Il s’agit d’une musique très caractérisée, quasi descriptive, qui dépeint à merveille toutes les péripéties que vit Maïna », explique l’Orchestre du Capitole. Il reste moins d’une dizaine de places disponibles pour y assister.

Informations pratiques : “Baba Yaga”, par l’Orchestre national du Capitole de Toulouse. Adresse : Halle aux Grains, 1 place Dupuy. Date : dimanche 19 février 2023 à 10h45 (durée : 1h). Tarif : de 5 à 20 €. Réservation en ligne vivement conseillée ici. À partir de 6 ans.