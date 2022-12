Dégustez fondues et raclettes dans un chalet montagnard à proximité de Toulouse

Le restaurant le Galichon, à Bruguières, au Nord de Toulouse, a ouvert début novembre un chalet privatif dans lequel déguster des fondues savoyardes, des fondues bourguignonnes et des raclettes comme si vous étiez au cœur des vallées pyrénéennes.

Un air de station de ski plane au-dessus de Bruguières depuis quelques semaines. Le restaurant le Galichon, installé dans la commune, au Nord de Toulouse, depuis plus de quatre ans, a inauguré au début du mois de novembre un chalet privatif décoré dans le style montagnard.

« Le cabanon en bois était déjà présent sur la terrasse lorsque j’ai repris la gestion du restaurant. Comme pour les propriétaires précédents, il nous servait jusqu’alors de débarras », explique Agnès Olive, la gérante de l’établissement. « Je pensais qu’il était en très mauvais état donc je n’y avais jamais prêté une réelle attention », poursuit celle qui, en le regardant d’un peu plus près, a rapidement repéré son beau potentiel.

Un séjour à la montagne à deux pas de Toulouse

Quelques coups de plumeau et une fine couche de vernis ont suffi à rendre au chalet sa splendeur d’antan. Depuis l’extérieur, les clients sont happés par la guirlande lumineuse qui donne l’illusion que la neige tombe du toit. Mais c’est en entrant à l’intérieur que toute la magie opère. Le bois domine l’ensemble de la pièce. Au mur, une paire de skis blancs signés “Le Galichon” trône au-dessus de la table dressée dans le style des chalets de montagne. Serviettes, chemin de table, coussins à carreaux rouges et blancs, assiettes en forme de luge, couvertures en fourrure, rideaux brodés à l’ancienne… Rien ne manque. « Une cliente originaire des Pyrénées m’a dit qu’elle se croyait à Font Romeu», plaisante Agnès Olive.

Le chalet du Galichon peut être privatisé par des groupes allant de six à quatorze personnes. « L’objectif est que les grandes familles ou les groupes d’amis puissent se retrouver dans un endroit convivial afin de partager un moment privilégié durant lequel ils ne sont pas embêtés par les passages des serveurs ou par les horaires des services », soutient la gérante. En effet, le lieu est mis à disposition des clients chaque midi sur un créneau de 12h à 17h, puis en soirée, de 19h à plus d’1h du matin. Et ce, sept jours sur sept, pendant la période hivernale. Pour éviter les mauvaises surprises, Agnès Olive demande un chèque de caution de cinquante euros qui sera encaissé uniquement si la réservation est annulée au dernier moment.

Fondues savoyardes, bourguignonnes ou raclettes

Le concept rencontre un grand succès, puisque l’ensemble des week-ends de décembre sont d’ores et déjà complets. En plus du décor immersif qui offre une plongée dans les vallées pyrénéennes, ce que les clients adorent, c’est la carte. Au menu, trois choix de plats d’hiver seulement : une raclette, une fondue savoyarde et une fondue bourguignonne à la viande charolaise ou Simmental.

Ceci, accompagné de charcuterie, de pommes de terre grenailles, d’oignons confits, de champignons de saison, de salade et de cornichons. Aussi, les sauces sont faites maison, spécialement par la gérante, à la demande de chacun, que ce soit au roquefort pour ceux qui souhaitent toujours plus de fromage, au poivre, aux champignons, au foie gras, à la moutarde ou encore béarnaise. « Tout ce qui leur fait plaisir », sourit Agnès Olive. Les tarifs avoisinent tout de même les 30 euros par personne, hors boissons et desserts. Ces derniers sont identiques à ceux proposés au sein du restaurant, soit des pannacottas fruits rouges, caramel ou miel, des fondants ou des profiteroles au chocolat pour une petite touche de douceur en fin de repas (s’il vous reste encore un peu de place).

Infos pratiques : Chalet privatif du Galichon, 159 B avenue de Bergeron, Bruguières. Ouvert du lundi au dimanche, de 12h à 17h, puis de 19h à 1h30 du matin. Sur réservation au 05 62 78 06 56.