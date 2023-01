Toulouse. Un concert unique entre musique latine et électronique au Metronum

Ce samedi 21 janvier au Metronum, un concert unique dans le cadre du festival “Cuba Hoy!” va réunir Super Panela, un groupe de musiques latines, et Tanidual, trompettiste et producteur toulousain.

Super Panela est un groupe de musiques actuelles latines et festives. Crédit photo : ©Younès Fahri.

C’est un mélange détonnant, voire détonant. À 20h30 ce samedi 21 janvier, la scène du Metronum va accueillir une rencontre musicale et artistique toulousaine, un concert commun de Super Panela et de Tanidual.

Il s’agit d’un set unique, dans le cadre du festival “Cuba Hoy!”. Ces artistes toulousains avaient déjà partagé une première expérience au Taquin en avril 2022, et ils ont décidé de pousser l’expérimentation encore plus loin en 2023. Un set qui réunit les sonorités latines et celles des machines, celles de la fête et de la trompette.

Qui sont ces artistes en concert au Metronum ?

La salle de concert présente Super Panela comme « une voix unique au sein des musiques actuelles latines et festives ». Le groupe toulousain fait résonner cumbias et porros, des rythmes colombiens. « Du mélange des instruments traditionnels, des cuivres et des percussions résulte un son chaud et puissant, évoquant tantôt les grands orchestres tropicaux des années cinquante, tantôt l’afrobeat de Fela ou la salsa de Fruko ».

Super Panela, qui devrait sortir en 2023 son premier album, joue des compositions originales comme des reprises revisitées. Pour ce concert, ils partageront la scène du Metronum avec Tanidual. Ce beatmaker, trompettiste et producteur définit son style musical comme de l'”Urban Electro Jazz”. Cette soirée sera donc une rencontre musicale unique entre des rythmiques afro-colombiennes et des sons électroniques, pour le plaisir du public.

Informations pratiques : “Super panela & Tanidual”, concert au Metronum. Adresse : 2 rond-point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse. Horaire : samedi 21 janvier 2023 à 20h30. Tarif : 13€80. Billeterie disponible en ligne.