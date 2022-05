Dernière représentation du Barbier de Séville au Théâtre du Capitole de Toulouse

Après de nombreuses dates, la nouvelle production du Théâtre du Capitole de Toulouse, le Barbier de Séville fait sa dernière représentation ce dimanche 29 mai à 15h.

Depuis le vendredi 20 mai, l’opéra écrit par Gioacchino Rossini a pris possession du Théâtre du Capitole pour une dizaine de dates. © Christophe Carrasco

Un opéra buffa en deux actes créé le 20 février 1816. La nouvelle production du Théâtre du Capitole conclut ses représentations ce dimanche 29 mai 2022. Depuis le vendredi 20 mai, l’opéra écrit par Gioacchino Rossini a pris possession du Théâtre du Capitole. C’est la dernière à Toulouse ce dimanche à 15h.

Le Barbier de Séville, un opéra de Gioacchino Rossini

L’œuvre originale a été créée en 1816 au Teatro di Torre Argentina à Rome. Écrit par Gioacchino Rossini, l’opéra en bouffe en deux actes dure environ trois heures. Le Barbier de Séville proposé à Toulouse a pour directeur musical, Attilio Cremonesi. Josef Ernst Köpplinger en est le metteur en scène. La brochure de l’Opéra national du Capitole de Toulouse décrit le rendez-vous ainsi :

« L’irrésistible opéra bouffe du génial Rossini est un chef-d’œuvre d’humour et de virtuosité, servi par la plume insolente de Beaumarchais, l’un de nos plus grands auteurs de théâtre. Les feux d’artifice de la distribution, la chaleureuse italianité de la direction d’Attilio Cremonesi et la mise en scène virevoltante de Josef Ernst Köpplinger rivalisent de couleurs et de vitalité pour un spectacle enivrant comme un champagne ».

L’Orchestre national du Capitole ainsi que du Chœur du Capitole accompagneront les comédiens. Les tarifs varient de 10 à 113 euros. Plus d’informations sur le site du Théâtre du Capitole.