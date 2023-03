Toulouse rend hommage aux victimes des attentats de Mohammed Merah onze ans jour pour jour après l’effroi

Onze ans jour pour jour après les attentats de Mohammed Merah perpétrés entre le 11 mars et le 19 mars 2012, la Ville rose rend hommage aux victimes du terrorisme.

C’était il y a onze ans jour pour jour. Le 11 mars 2012, le terroriste originaire du quartier des Izards Mohammed Merah débutait une série d’attentats à trois endroits différents entre Toulouse et Montauban. Ce samedi 11 mars 2023, un rassemblement avait lieu au square Charles de Gaulle de Toulouse, lieu habituel de commémorations, pour rendre hommage aux sept personnes abattus entre le 11 mars et le 19 mars 2012.

Il y a 11 ans, Imad Ibn Ziaten était lâchement assassiné sous le joug du #terrorisme islamiste. La République était attaquée, notre région meurtrie. Le début d’un cauchemar à #Toulouse et #Montauban qui ôta la vie de 7 personnes dont celles d’enfants.

A l’image de la présidente de la région Carole Delga (qui n’était pas en poste à cette époque) ou encore des députés Hadrien Clouet (LFI) et François Piquemal (NUPES), de nombreuses personnalités étaient présentes sur place ou par la pensée pour rendre hommage à Imad Ibn Ziaten, 30 ans et sous-officier de l’armée française devenait la première victime d’une série sanglante et qui allait plonger Toulouse et le pays entier dans l’horreur.

Hommages à Toulouse mais partout en France

Toulouse n’oublie pas et «n’oubliera jamais» ses martyrs, au nombre de 7. A l’occasion de la cérémonie d’hommage national aux victimes du terrorisme, un rassemblement était prévu au tour du préfet de la région Occitanie, Pierre-André Durand ce samedi, à 11h30, Square Charles de Gaulle, derrière le Capitole.

