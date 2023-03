Deux hommes condamnés pour avoir floqué Mohammed Merah sur un maillot du TFC

Deux Alsaciens ont été condamnés pour apologie du terrorisme ce vendredi 10 mars. L’un a partagé une photo de l’autre portant un maillot du TFC floqué du nom de Mohammed Merah.

La LFP n’a pas décidé de sanctionner le TFC pour l’envahissement de sa pelouse. © twitter TFC

Ils ont été rattrapés par la justice dans une affaire qui a provoqué l’émoi dans la Ville rose. Deux hommes de 21 et 23 ans, originaires de Colmar et Sélestat, ont été condamnés à trois et quatre mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme. Les peines ont été prononcées ce vendredi 10 mars par le tribunal correctionnel de Colmar, dans le Grand Est.

L’un d’eux a fait floquer le nom de Mohammed Merah et le chiffre sept sur un maillot du TFC en juin 2022. Le sept n’est pas choisi au hasard. C’est le nombre de victimes qu’a fait le terroriste en 2012 à Montauban et Toulouse. Le jeune homme a ensuite porté ce maillot. L’autre l’a pris en photo et a partagé le cliché sur les réseaux sociaux.

Enquête ouverte après le buzz d’une photo d’un maillot du TFC floqué Mohammed Merah

La photo a fait le buzz. Une enquête a été ouverte par le parquet de Toulouse, puis par celui de Colmar. Elles ont permis de retrouver les deux individus. « Dans les téléphones des prévenus ont été retrouvées des photographies du drapeau du groupe terroriste Daesh, et des terroristes Cherif et Said Kouachi, Abdelhamid Abdaaoud, Amedy Coulibaly, ainsi qu’une photographie torse nu avec la légende suivante : “Mohammed Merah serait fier de moi s’il était encore en vie” », fait savoir le parquet de Colmar.

Les deux condamnés n’ont pas d’antécédents judiciaires. Les peines de prison prononcées sont assorties d’un sursis probatoire de 24 mois, ainsi que l’obligation d’effectuer un stage de citoyenneté. L’un d’eux a l’interdiction de détenir une arme pendant cinq ans. Et ils ne doivent pas entrer en contact.