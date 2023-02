Anthony Jelonch grièvement blessé, la saison du Toulousain est terminée

Le joueur du Stade Toulousain Anthony Jelonch est sorti blessé du match entre le XV de France et l’Écosse. Il souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur.

Dure nouvelle. Le troisième-ligne du XV de France et du Stade Toulousain Anthony Jelonch est sorti blessé au genou à la 25e minute du match entre les Bleus et l’Écosse dans l’après-midi du dimanche 26 février. Et comme l’a déclaré le sélectionneur Fabien Galthié en conférence de presse : « les nouvelles ne sont pas bonnes ».

« Le premier diagnostic, c’est une rupture du ligament croisé antérieur », a expliqué le coach. « Vous connaissez le protocole pour ce type de blessures. C’est quasiment six mois entre l’opération et la rééducation. C’est aussi pour ça que notre joie (après la victoire 32-21) est modérée ce (dimanche) soir. »

Fin de saison pour Anthony Jelonch, incertitude pour le Mondial

Il faut donc prévoir une longue absence du joueur originaire du Gers. Six mois hors des terrains entre l’opération et la rééducation, cela signifie que la saison d’Anthony Jelonch avec le Stade Toulousain est terminée.

À moyen terme, cette blessure au genou remet en cause la participation du Rouge et Noir à la Coupe du monde de rugby prévue en France du 8 septembre au 28 octobre 2023. Elle débute dans six mois.

Proche d’Antoine Dupont, Anthony Jelonch, 26 ans, est un cadre du XV de France, comme du Stade Toulousain qu’il a rejoint la saison dernière. Il était titulaire pour les trois premiers matches du Tournoi des Six nations.