Les Toulousains portent l’équipe de France de rugby vers la victoire contre l’Ecosse

Pour le troisième match du Tournoi des 6 Nations, les Français sont venus à bout de l’Ecosse en partie grâce aux Toulousains.

Thomas Ramos a inscrit un essai contre l’Ecosse dans le Six Nations. © France Rugby

Battus en Irlande il y a quinze jours, les Bleus ont bien rebondi ce dimanche après-midi en dominant l’Ecosse pour le compte de la troisième journée du Tournoi des Six Nations (32-21). Encore une fois, les Toulousains se sont illustrés. D’abord, c’est Romain Ntamack qui a ouvert le score en inscrivant un essai dès la cinquième minute, transformé par Thomas Ramos (7-0, 5e). L’arrière du Stade toulousain s’est offert lui même un essai sur une interception peu avant la vingtième minute.

Touché à deux reprises, Anthony Jelonch, encore une fois à la pointe du combat, a du laisser sa place à son coéquipier à Toulouse François Cros qui a était très bon dans cette rencontre. Il s’est mis au diapason de ses coéquipiers et a été un des joueurs les plus en vu du match. Antoine Dupont a été propre mais n’a pas eu de coup d’éclat. Idem pour Julien Marchand et Cyril Baille qui ont été performants, notamment en mêlée.

La France peut encore remporter le Six Nations

Thibaud Flament a été lui aussi bon et s’est beaucoup employé en défense. Cette victoire bonifiée de l’équipe de France lui permet de croire encore en ses chances de remporter le tournoi. Mais il faudra pour cela attendre un faux pas des Irlandais et deux victoires en Angleterre puis face au pays de Galles pour les Bleus.

Les autres internationaux du Stade toulousain qui disputent le Six Nations ont connu des fortunes diverses. Ange Capuozzo et l’Italie se sont inclinés à Rome contre l’Irlande et le troisième ligne anglais Jack Willis a quant a lui été un des artisans de la victoire de son équipe contre les Gallois. Tous auront une semaine de repos avant d’aborder les deux dernières rencontres de la compétition avec leur sélection respective.