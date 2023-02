Le Stade toulousain repart de l’avant en battant Pau à domicile avec le bonus offensif

Le Stade toulousain s’est imposé avec le bonus offensif samedi soir contre Pau (34-10) et a conforté sa place en tête du Top 14.

La joie d’Alexandre Roumat et Peato Mauvaka après la victoire du Stade toulousain contre Pau. © Stade Toulousain

Après la bévue face à Toulon (défaite 17-6) le Stade Toulousain s’est redonné des couleurs en dominant son voisin Pau (34-10) ce samedi soir, et a repris par la même occasion huit point d’avance sur son dauphin le Stade Français, vainqueur de Montpellier plus tôt ce samedi (27-17). Pourtant, le match n’avait pas démarré sous les meilleurs auspices avec d’entrée une séquence de possession béarnaise et un carton jaune au pilier droit Dorian Aldegheri après seulement quatre minutes.

Mais les hommes d’Ugo Mola n’ont pas baissé le rythme et c’est eux qui ont allumé la première banderille par l’arrière international Arthur Retière après une très longue phase de jeu de Rouge et Noir (7-0, 17e). Sans être brillants, les Toulousains ont assuré l’essentiel à savoir une victoire bonifiée à l’image de Paul Graou qui a inscrit son deuxième essai en Top 14 après un carton jaune contre le centre de Pau Tumua Manu (17-3, 49e) puis Pierre-Louis Barassi au relais de son demi de mêlée (24-3, 51e).

Une deuxième mi-temps sans éclat pour le Stade toulousain

Mis à part l’essai de Barassi, les Toulousains ne se sont pas montrés à la fête dans le deuxième acte. Pire, ils ont un temps été privés du bonus offensif à cause de l’essai magnifique du Fidjien Aminiasi Tuimaba en contre-attaque (24-10, 58e). Mais c’est le troisième ligne Alexandre Roumat qui est allé derrière la ligne à dix minutes du terme pour donner une victoire à cinq points aux Toulousains (34-10, 70e). De retour après une blessure, Peato Mauvaka était aligné en troisième ligne et n’a pas manqué sa reprise.

Au classement, les Rouge et Noir reprennent huit longueurs d’avance sur le Stade Français avant de se déplacer sur la pelouse du Racing dimanche prochain (coup d’envoi 21h05).