Le Stade toulousain veut maintenir l’écart en tête du Top 14

Pour le compte de la 19e journée de Top 14, le Stade toulousain accueille la Section Paloise à Ernest Wallon (coup d’envoi à 21h05) en quête de rachat après la défaite à Marseille contre Toulon.

Le Stade Toulousain après sa victoire contre le Rugby Club Toulonnais dimanche 11 septembre à Ernest-Wallon. Crédit photo : Stade Toulousain

Ce samedi 25 février, le Stade toulousain reçoit la Section Paloise à Ernest-Wallon (coup d’envoi à 21h05) pour le compte de la 19e journée de Top 14. Sur le papier, il n’y a pas photo entre le Stade toulousain, premier avec sept points d’avance sur son dauphin, et la Section Paloise douzième avec deux petits points d’avance sur la zone de relégation et largement défaite la semaine dernière à Perpignan (49-29). Mais ces derniers temps, les Béarnais ont montré aux Toulousains qu’ils étaient loin d’être des victimes expiatoires. Pour preuve, Pau reste sur deux victoires face à l’ogre toulousain lors des deux dernières confrontations. Mais il faut remonter à 2017 pour retrouver trace d’une victoire paloise à Ernest-Wallon (10-20 pour Pau le 28 janvier 2017).

Peato Mauvaka en fer de lance côté rouge et noir

Ugo Mola et son staff sont encore une fois privés d’une grande partie de leurs internationaux en cette période de doublon. Antoine Dupont, Romain Ntamack, Thomas Ramos, Thibaud Flament, Julien Marchand, Cyril Baille, Anthony Jelonch et François Cros sont retenus avec l’équipe de France, Ange Capuozzo est retenu avec l’équipe d’Italie et Jack Willis avec l’Angleterre pour cette troisième journée du Tournoi des 6 Nations. Mais les «Rouge et Noir » pourront compter sur le retour de l’habituel talonneur Peato Mauvaka qui évoluera au poste de…troisième ligne aile contre Pau.

En plus, les Toulousains seront probablement vexés de la défaite face à Toulon le week-end dernier au Stade Vélodrome (17-6), et auront à cœur de se rattraper. Mais face à eux, des Palois, certes en manque de confiance mais conscients de leurs chances de l’emporter face à un Stade toulousain remanié, se dressent aux Sept Deniers.