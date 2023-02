Surendettement : quelle est la situation en Haute-Garonne ?

Le bilan du surendettement des ménages en 2022 dans le département de la Haute-Garonne a été dévoilé. Le nombre de saisines est en légère hausse.

Le nombre de dossiers déposé est stable par rapport à 2021 CC pixabay

Comme chaque année, un bilan du surendettement des ménages est réalisé. En Haute-Garonne, il augmente légèrement. « En 2022, le nombre de saisines de la commission de surendettement de la Haute-Garonne est resté stable par rapport à 2021 », indique la commission de surendettement de la Banque de France.

Il est effectivement en hausse de 0,5%. En revanche, le nombre de dossiers de surendettement déposés est en baisse en Occitanie et au sein de l’Hexagone. Il est « en recul de 3,1 % dans la région et de 6,5 % en France métropolitaine », précise la commission de surendettement de Haute-Garonne.

Combien de ménages concernés par le surendettement ?

En 2022, 2 222 familles, contre 2 211 l’année précédente, ont saisi la commission. 63 % d’entre elles n’avaient pas eu recours à la procédure avant. L’endettement médian hors immobilier des ménages surendettés s’élève à 16 336 euros en 2022, contre 15 911 en Occitanie et 16 436 en France.

La commission indique que 48,1% des situations de surendettement étudiées ont donné lieu à un réaménagement des dettes, y compris avec effacement partiel, et 40,8% d’entre elles ont abouti à un effacement total des dettes dans le département de la Haute-Garonne l’année dernière.

Le profil des personnes surendettées en Haute-Garonne

Cette année encore, le risque de surendettement a été plus élevé pour les « populations plus fragiles ». Cela concerne notamment les femmes qui sont un peu plus représentées que dans la population générale, mais également les célibataires puisqu’ils représentent plus de la moitié des ménages surendettés.

Par ailleurs, 94,2 % de ces familles sont locataires ou hébergés et le taux de chômage parmi ces personnes est trois fois supérieur à la population. Enfin, la part des ménages surendettés avec des ressources inférieures au SMIC est de 43,7% en 2022 dans le département. Un chiffre en hausse depuis cinq ans.