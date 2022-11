Haute-Garonne. Les habitants de Cugnaux imaginent la ville de demain

La municipalité de Cugnaux fait la restitution d’une concertation qui a mobilisé 400 habitants pour imaginer la ville de demain et définir les grandes orientations en matière d’aménagement. Cela permet de contribuer à la définition du prochain plan local d’urbanisme de Toulouse métropole, dont Cugnaux fait partie.

Des maisons surélevées, plus des espaces verts, des bâtiments géants… À quoi devrait ressembler la ville de demain ? La municipalité de Cugnaux a posé la question à ses habitants à l’occasion d’une consultation organisée en vue du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUIH) de Toulouse métropole. Ce dernier fixe les grandes orientations en matière d’aménagement et d’habitat.

Cugnaux souhaitait aller au-delà de la simple concertation réglementaire. « Ainsi, les 16 et 17 septembre derniers, s’est tenue la fête de l’urbanisme, du patrimoine et de la mobilité qui a permis de questionner les Cugnalaises et Cugnalais sur les enjeux de demain, le tout, dans un format de concertation innovante complétée par un volet numérique ! », explique la municipalité.

Quatre-cents habitants de Cugnaux réfléchissent à la ville de demain

Près de deux mois après avoir recueilli l’avis de 400 habitants de tout âge, le Ville se prépare à faire la restitution de cette concertation pour imaginer la ville de demain et définir les grandes orientations en matière d’aménagement. La municipalité organise une réunion publique mardi 8 novembre, à 18h30, salle Albert Camus à Cugnaux.

« Venez découvrir les résultats riches des micro-trottoirs, balades urbaines et patrimoniales, goûter partagé, exposition sur le marché et autres démarches de proximité », invite la Mairie de Cugnaux. « Vous participerez ainsi à la construction des grandes orientations que la commune défendra dans le PLUIH. »

Voici le programme de la réunion de présentation de l’enquête publique

– Présentation de la synthèse de restitution en présence de Monsieur le Maire

– Théâtre forum pour débattre des premières actions à mettre en œuvre

– Pot convivial